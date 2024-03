Fino al 17 marzo, Palazzo Lombardia ospiterà una selezione di 100 artisti del progetto ARTbite. I visitatori potranno ammirare lavori inediti e new-entries per addentrarsi nell’arte contemporanea.

All’inaugurazione della mostra “Bite and Go”, sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, Nicoletta Rusconi, fondatrice del progetto Artbite e Sole Castelbarco Albani, curatrice della sezione “Equilibrio Precario”. ArtBite ha però una storia di lunga durata alle spalle.

Il progetto parte nel 2019 da un’idea di Nicoletta Rusconi, scegliendo Instagram come piattaforma su cui promuovere l’arte. L’obiettivo del progetto è offrire un “piccolo morso” di arte contemporanea, scegliendo opere di piccole dimensioni e dai prezzi contenuti, per favorire il collezionismo. “Si rinnova a Palazzo Lombardia – ha sottolineato il presidente Fontana –l’appuntamento con l’arte contemporanea proposta dalla mostra ‘Bite and Go’. Viene così riconfermato il ruolo centrale della sede della Regione come luogo aperto ad ogni forma di cultura e come crocevia di contaminazioni artistiche. Un’esposizione che i cittadini possono visitare gratuitamente, cogliendo questa occasione anche per scoprire spazi e artisti poco conosciuti al grande pubblico”.

In occasione di questa edizione, Sole Castelbarco Albani, curatrice esterna, presenta una sezione dedicata al concetto di “Equilibrio Precario”. Essa comprende dieci artisti italiani che, attraverso diverse prospettive e linguaggi, indagano i molteplici significati della concezione di equilibrio precario. Salon Bite&Go coinvolge artisti che operano con i diversi linguaggi dell’arte contemporanea e sono stati invitati a realizzare un’opera di piccole dimensioni, nella massima libertà di espressione.