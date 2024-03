Ha avuto luogo la nuova performance dell’artista cinese, che si è esibito alla libreria Hoepli con una performance live. Bolin è noto soprattutto per i suoi autoritratti fotografici, caratterizzati dalla fusione del corpo con l’area circostante, attraverso un accurato body-painting.

La performance è avvenuta in collaborazione con la Galleria Gaburro, in cui l’artista cinese ha dialogato, tramite il suo corpo, con gli spazi della storica libreria tra le più grandi in Italia e in Europa con oltre 200.000 libri disponibili.

La presenza di Bolin in Libreria Hoepli – storico polo culturale della città di Milano con i suoi cinque piani siti nell’edificio progettato da Luigi Figini e Gino Pollini, e commissionato dagli editori Gianni e Ulrico Hoepli – ha offerto ai visitatori un’esperienza coinvolgente, unendo in questa straordinaria occasione il mondo dell’arte e quello dell’editoria.