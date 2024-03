Forum Scuola si svolgerà a Genova dal 12 al 15 marzo, è promosso e sostenuto dal Comune di Genova – Assessorato al Personale, Politiche dell’Istruzione, Servizi civici, Informatica, in collaborazione con la Direzione Scolastica di Regione Liguria ed altri importanti attori del mondo dell’educazione e della formazione che operano sul nostro territorio.

L’idea

Negli ultimi trent’anni, il mondo ha subito cambiamenti radicali nella nostra vita quotidiana: tutto sembra più accessibile, le distanze si accorciano e le informazioni, così come gli oggetti, possono essere facilmente ottenuti con pochi clic. Le tecnologie hanno rivoluzionato il modo in cui pensiamo e apprendiamo, specialmente tra i giovani, che sembrano essere influenzati principalmente dalla pubblicità e dai media. Questo ha trasformato la società in un ambiente virtuale, dove le possibilità sembrano illimitate. Tuttavia, la scuola, tradizionalmente il principale veicolo di conoscenza, si trova ora in crisi, schiacciata dalla concorrenza dei nuovi media e dai cambiamenti nei modelli di apprendimento.

Il senso della “trasmissione del sapere” tra le generazioni

Davanti alla crisi del ruolo tradizionale della trasmissione della conoscenza tra le generazioni, è cruciale non cedere alla paura ma continuare a sostenere i giovani. È essenziale affrontare la complessità per non perdere la comprensione dell’umanità, riconsiderando costantemente gli strumenti educativi. Oltre ai programmi e alle procedure, è importante incontrare l’altro e imparare dalle esperienze dirette, mantenendo una mente aperta all’incertezza. Ripensare alla dimensione relazionale dell’apprendimento significa aiutare gli altri a comprendere il concetto di limite, spesso trascurato nell’ambiente virtuale.

Accompagnare i giovani nel loro percorso formativo richiede un impegno intellettuale ed emotivo per guardare al futuro con speranza. Questo implica anche dare agli altri la responsabilità della propria crescita, consentendo loro di costruire percorsi adatti alle proprie esigenze. Rinnovare l’ambiente scolastico, sia fisicamente che concettualmente, è fondamentale per continuare a sostenere e amare le giovani generazioni, assumendosi la responsabilità personale che questo amore comporta.

Obiettivo di Forum Scuola

Organizzare una giornata di studio e riflessione (gli stati generali della scuola) proponendo un confronto a tutto campo sulle aree di sviluppo della scuola primaria e secondaria dell’area genovese: dalla riqualificazione degli ambienti materiali (edifici, aule, laboratori), a quelli immateriali, innovazioni nella didattica (relazione e apprendimento, apprendere l’ascolto, ascoltare il cambiamento, cosa trasmettere, il piacere d’imparare), fino al confronto tra scuola e grandi trasformazioni socioculturali (transizione digitale, ecologica, sostenibilità energetica).

Aprire un confronto per un ambiente che riconosca maggiore soggettività possibile e faccia diminuire lo scarto tra il dire e il fare, tra il pensiero e l’azione, tra chi sta dentro e chi fuori.

Target

Principali stakeholders delle scuole primarie e secondarie: corpo docente, genitori, associazioni e istituzioni di riferimento. Un programma ricco ed estremamente interessante.