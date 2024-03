-Non ce l’ha fatta il motociclista 48enne investito ieri mattina da un furgone in viale della Liberazione a Milano. La vittima dell’incidente stradale è deceduto all’ospedale Niguarda dove era strato trasportato subito dopo il terribile impatto. L’uomo, a bordo del mezzo a due ruote, viaggiava tra le 11.30 e le 12 sull’importante arteria, nella zona tra via Melchiorre Gioia e via don Luigi Sturzo quando è stato colpito in pieno dal camioncino. Il suo corpo è stato sbalzato in maniera violenta sull’asfalto e a nulla sono serviti i soccorsi dei medici del 118 intervenuti sul posto, allertati da alcuni passanti. (Il Giornale)

– La Polizia di Stato di Milano ieri ha arrestato due italiani di 42 anni e 57 anni per furto pluriaggravato in concorso e li ha indagati per ricettazione e per il possesso ingiustificato di chiavi false e grimaldelli. Ieri mattina, gli agenti del Commissariato Sempione, a seguito di un’attività di osservazione finalizzata al contrasto di furti a bordo di vetture parcheggiate nei pressi di istituti scolastici, hanno individuato in via Leone XIII, zona Fiera, una vettura in sosta con a bordo il 57enne che stava maneggiando uno strumento, rivelatosi poi un disturbatore di frequenze jammer, e, seduto sui sedili posteriori in modo da nascondere parzialmente la sua sagoma, il 42enne. I due, dopo aver visto un suv parcheggiare nei presso dell’istituto scolastico, si sono divisi. In particolare, il più giovane si è avvicinato all’auto mentre il 57enne si è allontanato per parcheggiare nei pressi dell’incrocio con via Vincenzo Monti ed è rimasto lì in attesa del ritorno del complice. Il 42enne, monitorato a distanza dai poliziotti, ha aperto la portiera del suv, si è impossessato di una valigia riposta sui sedili posteriori e ha tentato di allontanarsi velocemente. Gli agenti di viale Certosa hanno bloccato e arrestato l’uomo e, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso anche di alcuni attrezzi da scasso. Nel frattempo, il 57enne, non avendo assistito all’arresto del complice e insospettito dal suo ritardo, si è allontanato in direzione periferia sempre costantemente monitorato dai poliziotti. Giunti nella frazione Roveda a Sedriano, in provincia di Milano, a poca distanza dall’indirizzo di residenza dell’uomo, gli agenti l’hanno fermato e all’interno del veicolo hanno rinvenuto e sequestrato il disturbatore di frequenze, diversi attrezzi da scasso, tre borse da donna di marca Guess, Chanel e Louis Vuitton, due portafogli sempre di note marche di lusso, sei orologi di lusso di diverse marche tra cui Rolex, Patek Philippe e Hublot, una piastra e un phone professionale per capelli, un paio di cuffie audio, un borsone e un cappello. Inoltre, all’interno dell’abitazione del 57enne, gli agenti hanno sequestrato 5.200 euro in contanti custoditi di un borsello di marca Dior. (mianews)

– Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha sospeso la licenza a due locali per 15 giorni: “HN Restaurant& Bar” di Milano e “Bar Centrale” di Pioltello (Milano).

Nel dettaglio, gli agenti del Commissariato Porta Genova hanno notificato questa mattina la sospensione alla titolare dell’esercizio pubblico “HN Restaurant& Bar”, dove, a fine febbraio, la polizia era intervenuta per un’aggressione a due avventori, feriti con armi da taglio.

Sempre ieri, i carabinieri di Pioltello hanno notificato la sospensione al titolare del “Bar Centrale” in quanto, a seguito di numerosi controlli svolti a gennaio, “il locale è risultato essere luogo di ritrovo per soggetti pluripregiudicati e socialmente pericolosi”.

La decisione del questore rientra nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle forze dell’ordine per contrastare i fenomeni di criminalità. (Ansa)

-Sono stati 60, secondo la rivendicazione via social, i conducenti milanesi di Suv della zona Città studi che si sono trovati stamani le gomme sgonfiate dagli ambientalisti del movimento “TyresExtinguishers” che mercoledì notte ha deciso così di festeggiare il secondo compleanno.

Sulle auto è stato lasciato un volantino in cui gli ambientalisti spiegano il loro gesto: “Attenzione, il tuo suv uccide.” (Ansa)