Buona domenica, e buon pomeriggio agli sportivi.

Tre gli anticipi disputati ieri, 2 Marzo, per la giornata 27 di serie A: Udinese-Salernitana, Monza-Roma e Torino-Fiorentina.

Allo stadio Friuli, la Salernitana trova il primo gol e il primo punto nella nuova gestione Liverani, ma è un pareggio che non soddisfa il popolo granata. Nella fase iniziale, una Salernitana più arrembante, che trova il vantaggio con una prodezza da fuori area di Tchaouna. Poi però esce l’orgoglio dell‘Udinese che, in mezzo a tanto nervosismo, trova svariate occasioni ispirate dal talento diThauvin, e nel finale del primo tempo, proprio su un cross dell’ex Olympique Marsiglia, Kamara si esibisce in una spettacolare rovesciata che vale il pareggio. Nella ripresa la Salernitana si rivela disorganizzata e arrendevole, nonostante la superiorità numerica per l’espulsione di Ebosele. La salvezza rimane obiettivo comune, da conquistare per entrambe con la necessaria determinazione e miglior fortuna.

A Monza, i biancorossi di Palladino incappano in una giornata non troppo brillante, e in una Roma che pare davvero lontana parente di quella arruffona, confusa e dimessa della gestione Mourinho. Il risultato è un pesante 1-4 casalingo che brucia e sbiadisce un po’ il recente successo contro il Milan.

Vittoria da grande della formazione di Daniele De Rossi, con due gol per tempo (Pellegrini, Lukaku, Dybala e rigore di Paredes) prima della rete della bandiera di Andrea Carboni, al suo primo centro in Serie A. Una Roma concreta, bella e in fiducia, guidata da un Dybala ancora una volta assoluto protagonista. Il modo migliore per arrivare carichi alla sfida contro il Brighton e per osservare quanto faranno Bologna e Atalanta nello scontro diretto di domenica alle 18: al momento De Rossi è quinto a -1 dai rossoblù e a +1 sulla Dea.

A Torino, parità (0-0) tra i granata di Juric e la viola di Italiano. Il Torino e la Fiorentina rallentano la loro corsa europea, dividendosi la posta al termine di un match con tanto nervosismo e pochissime occasioni. La squadra di Juric può comunque essere soddisfatta, visto che pone fine alla striscia di due ko consecutivi e regge per 50′, nonostante l’inferiorità numerica dovuta all’espulsione di Samuele Ricci. La Fiorentina di Italiano invece difetta di idee e non riesce a dare continuità alla bella vittoria contro la Lazio. Ora la viola è attesa da un ciclo di partite intriganti, che ci sveleranno il vero volto di una squadra altalenante.

E’ tutto per gli anticipi, a domani per i commenti delle partite in programma dalle 12,30 di oggi con Verona-Sassuolo, e nel pomeriggio-sera tutte le altre ad eccezione di Inter-Genoa, in posticipo lunedì alle 20,45.