Il commento di Luciano: primo anticipo della 27a giornata di serie A

Un Milan ancora non proprio brillante, ma almeno volenteroso supera la Lazio all’Olimpico (1-0) grazie al gol in extremis, dopo un batti e ribatti in area, del subentrato Noah Okaform che si ripete dopo l’acuto dell’andata.

Match complessivamente non bellissimo ed estremamente nervoso, convulso anche nel finale, con i biancocelesti che rimangono in 8 per i rossi a Luca Pellegrini al 57′ e quelli a Marusic e Guendouzi nel recupero.

Per il Milan una vittoria che non si può definire esaltante ma che serve certamente ai fini della classifica. Importante infatti riavvicinare almeno temporaneamente la Juventus, impegnata a Napoli contro gli azzurri, rigenerati dal nuovo mister Calzona e dal ritorno al gol della coppia Khvaraskelia-Osimhen. Tre punti utili, anche per tenere a distanza un Bologna diventato più ambizioso in zona Europa.