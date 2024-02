Oggi, 28 febbraio 2024, parte il Corso di formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2023 – 2026, presso l’auditorium Testori di Palazzo Lombardia. Circa 230 medici tirocinanti svolgeranno il percorso formativo che nei prossimi tre anni li porterà ad acquisire il diploma di formazione per lo svolgimento della professione di medico di medicina generale. In Lombardia abbiamo così circa 1.100 medici in formazione nei tre trienni in svolgimento. PoliS-Lombardia, attraverso l’Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo, ha la direzione del corso a livello regionale, definisce il programma didattico, le linee guida e le regole organizzative generali; esercita una funzione di verifica complessiva dell’andamento del corso sui territori. A livello territoriale, l’offerta formativa è in capo alle Asst, nella logica di mantenere il percorso formativo e professionalizzante dei tirocinanti collegato al sistema. Ogni Asst sede di polo formativo ha il supporto didattico di un referente mmg e di un referente ospedaliero. Questo fa sì che la scuola di medicina generale in Lombardia vede coinvolti, oltre ai livelli centrali della Regione Lombardia – Direzione Generale Welfaree di PoliS-Lombardia, 27 Asst (inclusi gli Ircss), 40 tra medici coordinatori e referenti didattici, oltre alla rete di più di 1.000 tutori e docenti che popolano l’Elenco regionale dei formatori per le cure primarie.

