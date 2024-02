Sabato 2 e domenica 3 marzo si svolgerà a Milano il Milano Sunday Photo nato da un’originale idea di Giuseppe Ferraina; la deliziosa seicentesca della Cascina Cuccagna farà da cornice ai banchi espositivi in un atmosfera che abbatte i ruoli e crea un ponte tra il pubblico e gli autori, fotografi professionisti, artisti emergenti e affermati, accanto a venditori specializzati di prodotti dell’usato fotografico.

Numeri storici di Zoom e Classic Camera e selezione porfolio

Come casa editrice, abbiamo apprezzato sia la qualità della manifestazione, che l’accogliente location e abbiamo voluto appoggiarla; saremo infatti presenti sia con Tutti Fotografi che con copie storiche delle nostre riviste Zoom e Classic Camera. Inoltre in questi due giorni, Giuseppe Ferraina, in qualità di redattore di Tutti Fotografi, visionerà lavori e i progetti fotografici di fotografi emergenti che saranno scelti per la pubblicazione nell’ambito delle rubriche Quartiere, Plaquette, Fanzine, Stories, dedicate agli autori emergenti e alle aziende che possono vantare una storia e progetti innovativi.

La lettura portfolio

Durante il Milano Sunday Photo il pubblico avrà anche l’opportunità di partecipare gratuitamente alla lettura portfolio con la partecipazione di professionisti e docenti di vari ambiti della fotografia come Ugo Baldassarre, Manuela Masciadri , Giovanni Salvati, Michele Vacchiano e Luca Monducci: è una preziosa occasione per incontrare e dialogare con esperti del settore.

33 gli autori presenti a questa edizione di Milano Sunday Photo

Davide Agostoni, Fulvio Airaghi (AF Slider), Federica Antico, Alessandro Arnaboldi, Angelo Avogadro, Luigi Barbato, Karen Berestovoy, Cristina Buldrini, Claudia Carenza, Sara Cattaneo, Mario Cucchi, William De Biasi, Tullia Diena, Pietro Di Girolamo, Alessandro Fois, Francesco Fontana, Giorgio Formenti, Elena Fornasieri, Sonia Franguelli, Stefano Germi, Ugo Grandolini, Davide Luongo, Ivan Manzone, Tiziano Masciadri, Enus Mazzoni, Paolo Nicoletti, Daniele Overa, Martina Pavloska, Emiliano Sciandra, Stefano Tomassetti, Toby Vignati, Wally Villani, Nest Wandenken. Inoltre, esporranno e saranno presenti il gruppo fotografico Photo Grafia, l’Associazione Culturale Ponti x l’Arte, la libreria specializzata Obiettivolibri, la scuola di fotografia Orti Fotografici. La manifestazione è sostenuta da FcF Forniture Cine Foto in qualità di Main Sponsor.

Sabato 2 e domenica 3 marzo, dalle 10 alle 20.

Cascina Cuccagna, Via Cuccagna 2/4, Milano

Ingresso gratuito

https://www.milanosundayphoto.it