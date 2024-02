Nel cuore di Milano, una città che rivela diverse sorprese architettoniche, sorge un edificio unico: una costruzione di quattro piani con una larghezza di pochi metri. Questo straordinario capolavoro si distingue non solo per la sua inconfondibile facciata, ma anche per la sua storia affascinante e le sue caratteristiche peculiari. Situata a Brera, all’angolo tra via Pontaccio e corso Garibaldi, il moderno edificio al numero 20 di via Pontaccio, si fa notare come la casa più stretta di Milano in quanto il relativo palazzo è largo solo 5 metri.

Conosciuta anche confidenzialmente come “tappabuchi”, questa costruzione è il risultato di una originale soluzione architettonica per colmare lo spazio vuoto tra due edifici, originatosi durante le demolizioni del dopoguerra e le successive ricostruzioni.

Sebbene l’edificio si presenti come una sottile fronte verticale, la sua strettezza risulta decisamente affascinante. Distribuita su quattro piani, la casa è un esempio di ingegneria creativa e design contemporaneo. La sua copertura, caratterizzata da una struttura in metallo ossidato, conferisce un tocco moderno e audace a questo piccolo gioiello architettonico.

Al di là della sua facciata, la costruzione cela un mondo interno misterioso e affascinante. L’architettura filiforme si erge come un’opera d’arte urbana, sfidando gli standard convenzionali e aggiungendo un elemento intrigante al panorama cittadino di Brera.

La casa più stretta di Milano è una magia architettonica

Questa casa stretta ma davvero particolare non è solo un edificio, ma una testimonianza della creatività e dell’ingegno che caratterizzano i quartieri della vivace metropoli milanese. Il palazzo sembra essere uscito da un film di magia. Non a caso, per molti appassionati, questo edificio unico trova un parallelo suggestivo nella cultura popolare con Grimmauld Place n°12, dove una casa appare come per magia tra due palazzi nel quinto film della saga di Harry Potter, L’ordine della fenice. Anche se priva di incantesimi e maghi, la costruzione di cui si sa poco si inserisce con maestria tra due palazzi di Brera, riempiendo il vuoto lasciato durante la fase di ricostruzione della città.

La sua presenza non passa inosservata a occhi attenti, rivelando una struttura moderna che si estende verticalmente per ben quattro piani. La facciata, nascosta dietro una griglia metallica, aggiunge un tocco di modernità a questo gioiello architettonico, creando un contrasto intrigante con il contesto circostante.

Un’immersione nel suggestivo quartiere Brera

Brera è uno dei quartieri più celebri e affascinanti di Milano, rinomato non a caso per la sua atmosfera artistica, la cultura vibrante e l'architettura storica. In pieno centro storico di Milano, a breve distanza dal Duomo e dal Castello Sforzesco, Brera ha radici antiche e ha mantenuto il suo fascino storico nel corso dei secoli, tanto da possedere bellissime residenze. Le strade acciottolate, gli edifici storici e le piazze pittoresche creano un'atmosfera unica che attira sia i residenti che i turisti.

Tappa immancabile diventa proprio la costruzione di Via Pontaccio: questa dimora stretta sfida le aspettative comuni di spazio e larghezza. In un contesto cittadino in cui ogni strada rivela nuove storie e segreti, come il Castello di Viale Monza, o la Casa 770, il palazzo tappabuchi diventa un simbolo di Milano, una città che continua a sorprendere e a offrire scoperte anche nei dettagli più nascosti.