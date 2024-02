Mercoledì 14 febbraio, in occasione della festa di San Valentino, le Gallerie d’Italia propongono la promozione dell’ingresso 2×1 a tutte le coppie, per visitare le collezioni permanenti e le mostre temporanee in corso. Inoltre, sarà possibile partecipare a speciali visite guidate sul tema della passione e del romanticismo nell’arte. Alle Gallerie d’Italia – dalle 15.00 alle 18.30 – è in programma la visita guidata Gallerie mon amour: un romantico percorso a tappe nelle sale del museo per scoprire aneddoti e curiosità incentrati sul tema dell’amore, fra tradizioni e mitiche passioni. Una speciale mappa proporrà una selezione di opere della mostra Moroni (1521-1580). Il ritratto del suo tempo e delle collezioni permanenti: lungo la passeggiata, i mediatori culturali saranno pronti a narrare i segreti dei quadri. Il costo è di 5 euro a persona, escluso biglietto d’ingresso, e i visitatori potranno liberamente presentarsi senza prenotazione in ogni momento all’interno di questa fascia oraria. In museo, i visitatori potranno vedere anche la mostra “Maria Callas. Ritratti dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo” in corso fino a l8 febbraio.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845