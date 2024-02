Riccardo De Corato “Ora basta, palazzo Marino tuteli queste zone con alta presenza di negozi”

«Leggo che è allo studio, da parte del Comune di Milano, un progetto che vedrà trasformata la via Marghera attualmente percorribile dalle auto e via strategica per il raggiungimento dell’importante piazza De Angeli. Spero e mi auguro che non sia un’altra assurda idea dell’Assessore Censi che, già in Buenos Aires, ha completamente colpito e “ammazzato” il commercio locale, con la ideologica e pericolosa pista ciclabile e con l’eliminazione di tutti i parcheggi a disposizione per i clienti.”

“Se così fosse, ovvero via Marghera trasformata in pedonale o ciclopedonale, sarebbe un altro colpo duro da Palazzo Marino nei confronti dei commercianti milanesi in una delle vie dello shopping più frequentate, importanti ed esclusive della città, peraltro fuori dall’Area C, quindi alla portata di tutti senza costi per accedervi. Il commercio locale va tutelato non affondato».

Così l’On. di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato sulla possibile pedonalizzazione di via Marghera a Milano.