Le idee strampalate del Comune non sono previste dal Codice della Strada

Nei giorni scorsi l’Assessore alla Mobilità Arianna Censi ha lamentato un complotto del Ministro Salvini per non aver autorizzato dei cartelli stradali sul ponte della Ghisolfa che avvertano della presenza di ciclisti.

Ecco cosa risponde l’esperto Enrico Bonizzoli sulla pagina FB Beyond Sicurezza stradale

“Cara Assessore Censi le rammento, se non lo ricordasse, l’articolo 45 del Codice della strada, giusto per farLe capire che il Ministero non ce l’ha con lei, prima di fare certe affermazioni sarebbe opportuno informarsi adeguatamente da persone competenti.

Dispositivo dell’art. 45 Codice della strada Fonti → Codice della strada → Titolo II – Della costruzione e tutela delle strade → Capo II – Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale 1. Sono vietati la fabbricazione e l’impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.” Credo che sia abbastanza chiaro ciò che la LEGGE dice, no?! “