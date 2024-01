Al via le celebrazioni per la Giornata della Memoria del prossimo 27 gennaio con la visita, ieri mattina, della Commissione Antidiscriminazione del Senato al Memoriale della Shoah di Milano, presso il Binario 21 della Stazione Centrale. Presenti, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, la senatrice Liliana Segre e il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Quando vengo al Memoriale della Shoah “non sono più la vecchia che sono adesso, sono quella che è entrata qui per essere deportata. Non l’ho mai dimenticato“: lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre arrivando al Memoriale della Shoah per l’incontro con della Commissione antidiscriminazione del Senato.

“Vorrei chiedere al ministro della Pubblica Istruzione” Giuseppe Valditara” se può prevedere un contributo che ci permetta di abbassare la bigliettazione, che oggi siamo costretti a fare per tenere in piedi tutta l’attività. Il mio auspicio è quello di poter accogliere tutti i ragazzi delle scuole gratuitamente, ma ovviamente ci vuole l’aiuto di qualcuno“: lo ha detto il presidente del Memoriale della Shoah, Roberto Jarach, al termine dell’incontro della commissione anti discriminazioni del Senato, negli spazi del Memoriale. “Spero che il ministero risponda questo appello – ha proseguito Jarach -. Non gliel’ho ancora fatto, glielo farò molto presto perché domenica sono in visita ad Auschwitz proprio con il ministro Valditara”. Il presidente del Memoriale ha anche espresso soddisfazione per l’impegno di Regione e Comune per favorire le visite. “È qualcosa che a noi fa piacere, ci siamo impegnati dal 2013, da quando abbiamo aperto alle visite degli studenti a migliorare e aumentare i contatti con le scuole“, ha ricordato.

“Ringrazio la senatrice Segre per questa grande opportunità che ha dato a tutti noi di vivere questa occasione, questo momento, con la passione, col dolore, con la considerazione che cerca di spazzare via quella indifferenza che giustamente lei ha voluto sottolineare nel suo intervento. Un’indifferenza aiutata da chi questo tragico destino voleva riservare a coloro che venivano trasportati nei campi di sterminio e che sapevano, che se l’indifferenza fosse crollata, non sarebbero riusciti nel loro intento. Ciò che è avvenuto è stato senza ombra di dubbio il male assoluto, quindi grazie per averci dato questa testimonianza viva che vale più di qualunque altro modo di ricordare quei drammatici eventi“: lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa intervenendo all’incontro al Memoriale della Shoah. “Io mi sono permesso di far preparare una targa che riporta l’articolo 3 della nostra Costituzione di cui tutti dobbiamo essere grati e che dice: ‘Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali’. Credo che la vittoria contro il male parta da queste parole che dobbiamo sempre conservare come un vademecum del dritto cammino e cercare di esserne degni, ogni giorno”, ha proseguito La Russa. “Grazie senatrice, grazie veramente di cuore per l’invito che mi ha onorato e che mi ha emozionato”, ha concluso.