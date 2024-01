Ue, da fonti qualificate: Draghi venerdì in Belgio per un seminario con i Commissari

Fonti qualificate della Commissione europea hanno confermato, oggi da Bruxelles, che l’ex premier italiano ed ex presidente della Bce, Mario Draghi è stato invitato e sarà presente al seminario del Collegio dei commissari europei che si svolgerà venerdì 12 gennaio nella cittadina di Jodoigne, in Belgio, a pochi chilometri dalla capitale. Draghi è stato incaricato dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, di redigere un rapporto sulla competitività dell’economia europea, che presenterà in estate. E proprio di competitività e del suo lavoro in corso sul rapporto l’ex premier italiano discuterà venerdì con i commissari europei e con la stessa von der Leyen. I seminari del Collegio dei commissari sono organizzati regolarmente per permettere loro di discutere informalmente e liberamente, in una sorta di “brainstorming”, questioni di strategia, nuove iniziative o risposte da dare a nuove sfide, e vedono spesso la partecipazione di personalità esterne invitate come esperti per alimentare il dibattito e la riflessione.

