Servizio Civile 2023 con Croce Rossa Italiana

Servizio Civile con Croce Rossa Italiana – Comitato di Paderno Dugnano Paderno Dugnano, 5 Gennaio 2024

Ritorna il Servizio Civile in Croce Rossa Italiana – Comitato di Paderno Dugnano, che quest’anno lavorerà all’interno dei SERVIZI DI TRASPORTO INTEGRATI PER LA SALUTE IN NORD ITALIA. Il bando scade il 15 febbraio alle 14:00. Per maggiori informazioni ed iscrivervi al bando potete consultare il sito: https://cri.it/cosa-facciamo/volontariato/servizio-civile/.

Il Servizio Civile Universale (SCU) è la scelta volontaria di dedicare fino a un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. È aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni (29 non compiuti), anche stranieri regolarmente residenti in Italia. E’ inoltre disponibile un rimborso spese per la partecipazione!

In particolare il progetto a cui aderisce la Croce Rossa Italiana – Comitato di Paderno Dugnano riguarda i Servizi di Trasporto Integrati per la salute in Nord Italia:

“Ciò che mi ha spinto a scegliere il servizio civile in Croce Rossa è stata la possibilità di aiutare le persone del mio paese con dei servizi che sono di grande utilità per il benessere e la salute dei miei concittadini.” Racconta Valentina, che aveva svolto Servizio Civile presso il nostro Comitato. “Si tratta di fare assistenza a chi non può muoversi in autonomia e ha bisogno di aiuto per raggiungere le sedi per curarsi o arrivare a sedi di istruzione ad esempio per i bambini che hanno bisogno di frequentare istituti comprensivi e non. In sostanza dare a tutti le stesse possibilità di movimento indistintamente e per le proprie necessità.”

Il Servizio civile universale rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. “Consiglierei a chiunque di provare l’esperienza, è un programma fatto per i giovani che aiuta nella crescita personale e professionale, può essere un punto di inizio per inserirsi nel mondo del lavoro o un’ esperienza che ti lascia qualcosa di bello, soprattutto dal punto di vista dell’umanità e della collaborazione e l’aiuto con e ad al prossimo.” Continua Valentina. Gli operatori volontari possono svolgere altre attività di lavoro subordinato o autonomo se lo svolgimento di queste ultime risulta compatibile con il corretto espletamento del servizio civile. “Il servizio civile mi ha lasciato la voglia di mettermi in gioco e di non mollare davanti alle difficoltà, mi ha insegnato che puoi arrivare ai tuoi obiettivi, partendo da noi stessi ed arrivare ad avere il coraggio di chiedere aiuto e farsi aiutare. Progetti come questo aiutano davvero i giovani, sono felice di avervi preso parte.”

Per maggiori informazioni visitate il sito: https://cri.it/cosa-facciamo/volontariato/servizio-civile/.