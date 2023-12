Milano, smog livelli sopra soglia di guardia, De Corato: « In via Senato indice di inquinamento maggiore, dimostrazione che le Ztl sono servite solo a “mettere le mani nelle tasche” dei milanesi»!

«Le centraline di Arpa, nella giornata di ieri, hanno registrato dei valori molto alti di inquinamento superando la soglia di guardia. La zona della città che è risultata essere più rilevante in termini di concentrazioni di PM10, è stata via Senato con 58 mg/mc, contro i 55 di viale Marche (altra strada di lunga percorrenza) e 36 al Verziere. Questa è l’ennesima e triste conferma che questa Amministrazione, di “green” ha davvero poco e niente! Le Ztl di Sala, e ricordo che via Senato è in pieno centro, anche quest’anno sono servite al Centrosinistra solamente a “mettere le mani nelle tasche” dei milanesi, tassare gli automobilisti e aumentare le casse comunali perché, in termini di aria e soprattutto di inquinamento, la situazione è solamente peggiorata e non migliorata! I dati comunicati ieri da Arpa, che hanno denunciato che le particelle inquinanti presenti nell’aria che respiriamo sono di gran lunga sopra la soglia di guardia, ne sono una chiara testimonianza»!

Così l’On. di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, sui livelli di smog in città, comunicati da Arpa, che sono sopra la soglia di guardia.