Sanità, A.Fontana: quella lombarda è la più scelta dagli italiani

“Nel 2022, con un netto margine rispetto ad ogni altra regione, i cittadini italiani hanno scelto di spostarsi verso gli ospedali lombardi per le proprie cure. Segno inequivocabile della fiducia che i cittadini di tutto il Paese ripongono nella nostra regione”. Lo ha scritto sui social il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, riferendosi alla tabella Agenas (agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) sul saldo economico regionale dei cittadini che scelgono di curarsi al di fuori della propria regione, che vede la Lombardia in testa a quota 102.817.509. “Andiamo avanti con il modello lombardo, ogni giorno, coi fatti, un’assoluta eccellenza italiana e mondiale” ha aggiunto.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845