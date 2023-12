Nuova truffa: carte di credito e bancomat clonati ai distributori di benzina milanesi

Un dispositivo per clonare bancomat e carte di credito installato sulla colonnina per il pagamento al self-service di una stazione di servizio. A notarlo è stato un automobilista, cliente abituale del distributore, insospettito dalla leggera differenza dei sistemi rispetto al solito. L’uomo non ha esitato a pubblicare il video della scoperta sui social per mettere in guardia dai rischi del bancomat clonato.

Cos’è lo «skimmer»

Un ATM skimmer, noto anche come skimmer bancomat, è un dispositivo utilizzato dai truffatori per rubare informazioni sensibili da una carta di credito.

Questo strumento è essenzialmente un lettore appositamente progettato, posizionato sopra il lettore originale dello sportello ATM. La vittima che esegue una transazione non si accorge della presenza del lettore aggiuntivo e inserisce la sua carta senza sospetti. Alcuni skimmer includono dispositivi extra, come sensori o piccole videocamere, per rilevare il PIN della carta. Alcuni truffatori possono addirittura utilizzare tastiere finte per registrare il codice PIN inserito dalla vittima e inviarlo al truffatore.

Delle copie perfette degli apparecchi contactless e di inserimento carta che si trovano ai distributori vengono inserite sopra i pezzi originali. Si tratta di un sistema che permette di clonare le carte, svuotare i conti corrente, ma soprattutto, difficili da individuare perché non interferiscono con il distributore di benzina: inserendo la carta di credito, infatti, il rifornimento avviene senza problemi.

Finito di fare benzina, il cliente si allontana e, a quel punto, i truffatori escono allo scoperto per prelevare gli skimmer e scaricare i dati della vittima del raggiro. I casi riportati sui social riguardano per ora l’hinterland milanese, ma le indagini dei carabinieri sono in corso. Molteplici sono stati comunque gli episodi anche fuori dalla Lombardia.

Pubblichiamo le raccomandazioni delle Forze dell’ordine per prevenire le clonazioni