Natale, Fontana: boom di presenze per la pista di ghiaccio allestita in Regione

“Il ponte di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata ha consacrato piazza Città di Lombardia, dove ha sede il Palazzo della Regione, come luogo ideale per trascorrere momenti all’insegna del divertimento con proposte davvero uniche. A certificarlo sono le migliaia di visitatori che hanno animato in questi giorni la piazza. Il tutto spiega è arricchito dalla possibilità, inimitabile, di effettuare visite al Belvedere del 39° piano per ammirare qualcosa di davvero eccezionale, come conferma il boom di visitatori di questi ultimi tre giorni. Un panorama mozzafiato che parte da Milano fino alle vette dell’intero arco montuoso circostante”. Lo dichiara il presidente della Regione Attilio Fontana. Fino al 7 gennaio, nell’ambito di ‘Insieme è Natale a Palazzo Lombardia’, organizzato dalla Regione, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra ‘Natale Pop’. Nello spazio ‘Isola Set’ (lato via Galvani) si potranno ammirare opere di Andy Warhol, Gomor e altri importanti artisti in un coloratissimo contesto dedicato alla ‘pop art’, oltre agli imperdibili disegni originali di Walt Disney. Al centro della piazza la pista del ghiaccio coperta più grande di Milano “l’unica, per ampiezza – spiegano gli organizzatori – dove si può pattinare nel vero senso della parola”. E, ancora, quattro igloo illuminati con ambienti fiabeschi, in cui scattare selfie e foto ricordo, una giostra retrò e una pista per snowboard destinata a bambini dai 3 ai 6 anni. Per le visite al Belvedere è obbligatoria la prenotazione gratuita sul sito www.eventi.regione.lombardia.it. Prossime aperture: domani, domenica 10 dicembre ,dalle ore 10 alle 18; domenica 17 dicembre dalle ore 10 alle 18; il 6 e 7 gennaio dalle ore 10 alle 18.

