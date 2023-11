Milano Music Week – Il programma di oggi Sabato 25 novembre

Gli artisti si raccontano in Casa Milano Music Week

YEИDRY – ALFA – THRU COLLECTED –

ANGELINA MANGO – MANUEL AGNELLI

Dalle ore 19.15 lo showcase di M.A.S.T. powered by BELIEVE con

TY1- SILENT BOB & SICK BUDD – NASHLEY & MOVIMENTO

Alle 20.00 la prima edizione dei SIAE MUSIC AWARDS

al Superstudio, una serata evento condotta da ALESSANDRO CATTELAN

All’edicola Liberty Radetzky 5 ore di dj set by belive e DJ MAG Italia

con Isa Diamond, Miss Jay, Vitti Lucchi

Tra i concerti FRANCESCA MICHIELIN all’Arca,

MADONNA al Mediolanum Forum di Assago, YEИDRY all’Arci Biko

Inizia il weekend Vanity Fair Stories

con Gianna Nannini, Alex Britti e tanti altri

Tanti gli eventi in programma oggi sabato 25 novembre, per la Milano Music Week, promossa e fortemente voluta da Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, ASSOCONCERTI, ASSOMUSICA, FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVO IMAIE e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con il patrocinio del Ministero della Cultura, sotto la direzione artistica di Nur Al Habash (direttrice della Fondazione Italia Music Lab) e con la curatela speciale di Francesca Michielin. Main sponsor di questa edizione UniCredit, UniCredit Allianz Vita e UniCredit Allianz Assicurazioni.

Casa Milano Music Week in Torneria Tortona sarà aperta dalle ore 10.00. I panel educational cominciano alle ore 10.15 con “PLAY IT LOUD: illuminando il percorso accademico nelle industrie creative & musicali” presentato da Radio Bocconi con Alessandro Quagliata, Eleonora Bianchi, Marco Masoli, modera Andrea Ordanini; alle ore 11.15 “Estetica del digitale. Scambi di espressività nelle installazioni audiovisive” presentato da SAE Institute, con Riccardo Giovinetto, Sergio Basso, modera Emiliano Alborghetti; alle ore 12.15 “Education e Music Business: percorsi e prospettive nell’Alma Mater Studiorum” presentato da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con Anna Scalfaro, Francesco Tenti, sempre alle ore 12.15 “Vivere tra palco e studio” organizzato da Scuola Mohole con Demetra Fogazza e Stefano Greco; alle ore 14.15

“Che ve lo diciamo a fa’: il momento di ANGELINA MANGO”, intervista presentata da Rockit e Milano Music Week, modera Dario Falcini; sempre alle ore 14.15 “Le nuove figure della discografia: cosa serve per lavorare in una label?” presentato da PMI, con Claudio Ferrante, Pico Cibelli, Carla Armogida, modera Andrea Biondi; alle ore 16.15 “Essere romantici è la vera rivoluzione: intervista ad Alfa”, modera Silvia Danielli; alle ore 17.15 “Becoming the next big thing: come YEИDRY ha scalato le classifiche internazionali”, modera Francesca Zappa; alle ore 17.15 “Se i fan diventano musicisti: come l’intelligenza artificiale cambierà la musica per sempre” con Andrea Girolami, Priscilla De Pace, THRU COLLECTED, modera Nur Al Habash; alle ore 18.15 “Dal vangelo secondo MANUEL AGNELLI”, presentata da Rockit e Milano Music Week, modera Dario Falcini; alle ore 18.15 “Nuovi scenari, nuove attitudini: nasce M.A.S.T.” presentato da M.A.S.T. powered by BELIEVE, con Paolo Colavolpe, Marco Gallorini, Giulia Lizzoli, Mamo Giovenco, modera Damir Ivic; alle ore 19.15 “M.A.S.T. presenta: TY1, SILENT BOB & SICK BUDD , Nashley & Movimento live showcase” presentato da M.A.S.T. powered by BELIEVE. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber Vanity Fair Stories celebra il ventesimo compleanno del magazine e ospita Annalisa, Alex Britti, Gabry Ponte, Gianna Nannini, Levante e i Negramaro.

RTL 102.5, radio ufficiale della MMW, seguirà gli eventi con collegamenti in diretta da Torneria Tortona e copertura social.

Sempre nel Distretto Tortona, SIAE organizza la prima edizione SIAE MUSIC AWARDS, i premi che celebrano gli autori e gli editori italiani di maggior successo nel nostro Paese e all’estero. Una serata evento condotta da Alessandro Cattelan al Superstudio (ore 20, ingresso su invito), con la direzione artistica de La Tarma Entertainment e la produzione a cura di Live Nation, nel corso della quale saranno premiate le seguenti categorie: Canzone Club, Canzone locali da ballo con musica live, Canzone locali con musica, Canzone locali con musica live, Canzone Radio, Canzone Italiana all’Estero, Canzone Online, Colonna Sonora Cinema, Colonna Sonora TV, Autore Video Streaming, Autore Audio Streaming. Nel corso della serata saranno anche annunciati il Premio Live Recital e il Premio Live Concert.

Continua Linecheck Music Meeting and Festival (BASE, via Bergognone, 34), prodotto da Music Innovation Hub e Main Content Partner della MMW.

belive, tra i media partner della Milano Music week, e DJ MAG Italia si impadroniscono dalle ore 15.00 alle 20.00 dell’edicola Liberty Radetzky in viale Gorizia per 5 ore di musica con i dj set di Isa Diamond, Miss Jay e Vitti Lucchi.

Francesca Michielin si esibirà alle ore 21.00 all’Arca per una delle sue serate “Suono di sabato all’Arca”.

Molte realtà hanno organizzato eventi speciali intorno alla Milano Music Week in tutta la città.

Questa settimana ha offerto e continua a offrire numerose opportunità uniche di incontro con gli addetti del

settore. Warner Music Italy e Warner Chappel aprono i loro uffici per il workshop “Come nasce una canzone”, un’occasione per incontrare gli autori e produttori del momento. Masterclass di mixaggio e produzione musicale per aspiranti dj, nell’hub di Joe T Vannelli, Sound Faktory. Alla Wave Production Academy una giornata di workshop con vari ospiti, come Kharfi, DJ e Producer, che insegnerà controlli, mixaggio, loop, equalizzazione ed effettistica.

In Cascina Nascosta è il momento del Discontinuo Vinyl Market all’insegna della musica e del collezionismo.

Spazio anche alla musica classica con “You Are Verdi”, la prima Immersive VR Experience dedicata al Maestro Giuseppe Verdi, e il Festival Corde d’Autunno al Centro Asteria, dedicato alla chitarra classica.

Tra le serate, all’Ostello Bello gli showcase di Bornajeans e Martelli, all’Arci Bellezza “Milano Cantautori” con open mic e ospite speciale il cantautore e chitarrista Zibba. Tra i concerti la seconda data di Madonna al Mediolanum Forum di Assago, la band coreana VAV ai Magazzini Generali, Bambole di Pezza e Giorgieness all’Alcatraz, YEИDRY all’Arci Biko e Il Mago Del Gelato, Tripolare, Giovanni Ti Amo, Assurditè, Caro Wow, Lina Simons in Santeria Toscana 31 per la settima edizione di New Attitude insieme ad Adidas Originals.

