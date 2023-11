FI, presentata al Pirellone consulta segreteria nazionale

“Un gruppo di lavoro che possa rappresentare un valore aggiunto per Forza Italia davanti ai grandi temi di attualità e le sfide che attendono il Paese, anche con un ruolo da protagonista in Europa”: sono gli obiettivi della Consulta della segreteria nazionale di Forza Italia presentata ieri pomeriggio nella Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli.

Presenti il segretario nazionale di FI Antonio Tajani e la presidente della Consulta, Letizia Moratti. La Consulta – è stato spiegato – avvicinerà e coinvolgerà nell’impegno pubblico semplici cittadini, esponenti delle professioni, delle realtà economico-produttive, della finanza, della cultura, del sociale e del mondo del volontariato, restie all’impegno politico più diretto, mediante l’iscrizione ai partiti, ma disposte a dare un contributo civico, da indipendenti, in puro spirito di servizio, all’elaborazione di proposte, progetti, programmi da offrire ai livelli di governo nazionale, regionale e locale, in primis a quelli nei quali i rappresentanti di Forza Italia rivestono responsabilità dirette.

“E’ una straordinaria opportunità per avvicinare la Politica ai cittadini e i cittadini alla Politica – osserva la presidente Letizia Moratti – Non posso che ringraziare nuovamente il segretario Tajani per aver pensato a me per guidare questo organismo. E’ un gruppo di lavoro che può rappresentare un’importante risorsa di idee per Forza Italia, un organismo dalle grandi potenzialità per far crescere FI e consolidare il suo ruolo nella coalizione di Governo e nella sua collocazione nel Ppe”. “Apriamo le porte alle migliori figure e ai più innovativi pensieri della società civile, sollecitando la collaborazione di esperti e personalità indipendenti anche esterne al movimento di Forza Italia, ma che si riconoscano entro un preciso perimetro di principi e valori di riferimento – aggiunge Moratti – Basti pensare ad accademici come Sergio Abrignani, Francesco Cognetti e Andrea Giuricin, ma anche alla figura del giovane imprenditore italo-americano Ash Fontana, ideatore di Zetta Venture Partners, il primo fondo di investimento della Silicon Valley esclusivamente dedicato al settore dell’Intelligenza Artificiale, o ancora esperti della statura di Mario Resca e Pupi Avati, che hanno già dato la loro disponibilità a comporre la Consulta”.