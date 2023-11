Cordusio, FdI in piazza per iniziativa “Libertà contro ogni muro” per l’anniversario caduta del muro di Berlino

Una manifestazione “La libertà contro ogni muro” organizzata da Fratelli d’Italia si è svolta in piazza Cordusio per il 34esimo anniversario della caduta del muro di Berlino. All’iniziativa partecipano il ministro del Turismo Daniela Santanchè e il presidente del Senato Ignazio La Russa, atteso dai presenti. Sul palco allestito su piazza Cordusio lato via Mercanti è stato posizionato un muro che riporta scritte come ‘terrorismo islamico’, ‘comunismo’, ‘speculazione finanziaria’ e che verrà abbattuto nel corso della manifestazione. Presenti alcuni esponenti del partito tra cui Carlo Fidanza, capogruppo Fdi al parlamento europeo. “Per noi questo è un appuntamento tradizionale, è dal 1999 che svolgiamo manifestazioni simili. Oggi non è più la ricorrenza che ricorda la fine di un’ideologia di morte che ha tenuto separati gli europei per decenni ma è una ricorrenza aggiornata ai nuovi muri che l’Europa di oggi si trova a combattere: la guerra di aggressione della Russia all’Ucraina e il terrorismo islamico che torna a minacciare l’Europa dopo i fatti del 7 ottobre in Israele”, ha spiegato Fidanza a margine dell’evento. La manifestazione si è aperta sulle note de ‘Ma il cielo è sempre più blu’ di Rino Gaetano e ‘Another brick in the wall’ dei Pink Floyd, e si concluderà con un concerto di Fausto Leali. In apertura, prima degli interventi previsti, sulle note dell’Inno d’Italia i partecipanti sono stati invitati a sventolare le bandiere con il tricolore e il simbolo del partito. “È una tradizione che Milano in particolare ha sempre mantenuto, quella del ricordare questa data che completa la libertà per tutta l’Europa e che segna la fine delle dittature. In Europa con la caduta del muro è tornata la democrazia e la libertà, adesso l’impegno è quello di abbattere ogni muro: il muro della guerra, il muro dell’odio, il muro della conflittualità anche politica a volte inutile”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine della manifestazione “La libertà contro ogni muro” organizzata da Fratelli d’Italia in piazza Cordusio per il 34esimo della caduta del muro di Berlino. Il muro più importante da abbattere “in questo momento è quello della guerra” ha poi concluso.

