Oggi, 9 novembre, per la giornata del patrimonio culturale vivente Regione Lombardia organizza “Seminare futuro. Raccogliere comunità”

Nei venti anni della Convenzione UNESCO 2003 è un’occasione per dare valore a tre esperienze di comunità: l’arte della liuteria tradizionale, i giochi tradizionali e la transumanza

Milano, 8 novembre 2023 – Domani, giovedì 9 novembre, in occasione della Giornata del Patrimonio Culturale Vivente nei venti anni della Convenzione UNESCO 2003, Regione Lombardia organizza “Seminare Futuro. Raccogliere Comunità”, presso Palazzo Lombardia, in via Melchiorre Gioia 37 (Sala Biagi). Una giornata dedicata anche alle comunità delle Alpi coinvolte in un intenso programma per la salvaguardia delle proprie tradizioni e culture.

Il programma

Ore 09.45-10.00

Modera

Fabio Meliciani, Rete 2 – Radio Svizzera Italiana

Ore 10.00-11.15

Patrimonio, sostenibilità e buone pratiche di salvaguardia: le questioni aperte dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale

Carmen Ragno, Agostina Lavagnino, Struttura Patrimonio Culturale, Regione Lombardia

Un lungo cammino. I 20 anni della Convenzione: i progetti e il ruolo di Regione Lombardia nella salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale

Marc Jacobs, Università di Antwerp e cattedra UNESCO dedicata ai “critical heritage studies” e la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, Vrije Universiteit Bruxelles

Coltivare il potenziale. Registrare le buone pratiche di salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale

Benedetta Ubertazzi, European Union Law, Università Milano-Bicocca e membro della Rete dei Facilitatori UNESCO ICH in dialogo con Lucas Lixinski, Professor at the Faculty of Law & Justice, UNSW Sydney Diritto e Patrimonio vivente: strumenti di protezione del Patrimonio a sostegno delle comunità

Gabriele Desiderio, Coordinamento progetti UNPLI, ONG accreditata UNESCO

Il percorso dell’Unione delle Pro Loco in prospettiva UNESCO e il ruolo delle Ong nell’ICH NGO Forum

Chiara Bortolotto, Cattedra UNESCO “Patrimoine culturel immatériel et développement durable”, UMR Héritages: Culture/s, Patrimoine/s, Création/s, CY Cergy Paris Université

La sostenibilizzazione del Patrimonio Immateriale

11.15-12.15

Esperienze di salvaguardia in dialogo

Valentina Lapiccirella Zingari, antropologa, membro della Rete dei Facilitatori UNESCO ICH

Fulvia Caruso, Docente di Etnomusicologia, Dipartimento di Musicologia e Beni culturali di Cremona, Università di Pavia

L’esperienza di candidatura del “saper fare liutaio tradizionale” di Cremona e i processi di documentazione per la salvaguardia

Giuseppe Giacon, Vicepresidente Associazione Giochi Antichi

Partecipazione delle comunità e buone pratiche di salvaguardia. L’esempio di Tocatì

Sergio Cotti Piccinelli, Responsabile Servizio Cultura, Comunità Montana Valle Camonica Esperienze di transumanze contemporanee in Valle Camonica

12.15 – 12.45

Seminare futuro. Quattro giovani storie alpine di salvaguardia

con Mattia Barbieri, Daniele Caserotti, Francesca Scarlatti, Bianca Seardo

Quattro narrazioni da diversi contesti alpini, per raccontare la diversità delle filiere, i bisogni e le esigenze condivise, l’urgenza di un’azione collettiva, la forza delle prospettive di salvaguardia del Patrimonio vivente.

Nel pomeriggio si svolge il workshop di lavoro con le comunità alpine di Italia, Svizzera, Francia, Slovenia.