Milano-Cortina, il Cio boccia la pista di bob a Cesana

Niente pista da bob a Cesana, in Piemonte. Arriva la bocciatura del Comitato Olimpico Internazionale sul progetto di ristrutturazione di quella pista per farne sede di gara dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. In una nota stampa, diffusa attraverso l’agenzia statunitense Associated Presse, il Cio ha ricordato che la pista, “abbandonata a soli sei anni” dai Giochi 2006, non rientra nei canoni richiesti: “Negli ultimi anni il Cio è stato molto chiaro sul fatto che non si dovrebbe costruire alcuna sede permanente senza un piano di legacy chiaro e fattibile”, ha spiegato il Comitato Olimpico internazionale ribadendo che in una fase così avanzata “devono essere prese in considerazione solo le piste esistenti e già operative”. Il Cio ha però “già chiarito che ritiene che l’attuale numero di sliding centers sia sufficiente per l’attuale numero di atleti e competizioni”. Torna quindi come ipotesi più probabile quella di St.Moritz per le gare di bob di Milano-Cortina. Tra le alternative anche la località di Igls in Austria.

