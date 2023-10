Manzoni 150. Appuntamenti nelle biblioteche

fino al 19 novembre | Biblioteca Sormani – Scalone monumentale

Manzoniana – La fortuna e la critica su Alessandro Manzoni

In mostra i documenti provenienti dai fondi librari e archivistici della biblioteca che testimoniano la grande fortuna che l’opera del Manzoni ebbe nel corso del tempo. Una parte consistente di documenti proviene dall’archivio e dalla biblioteca personale di Giancarlo Vigorelli che, da appassionato ottocentista e presidente del Centro Studi Manzoniani, dedicò allo scrittore una fervida attività di critica e saggistica. Ad essi si accompagnano altri materiali conservati nelle raccolte d’autore del Novecento, quali il fondo Paolo Buzzi e la biblioteca di Eugenio Montale.

OTTOBRE

4 ottobre | Biblioteca Sicilia

Alessandro Manzoni in casa e in famiglia. E l’infinita stesura del suo capolavoro

Alessandro Manzoni acquista la casa di via Morone nel 1813 e l’abita per circa sessant’anni, fino alla morte nel 1873. Il cortile, lo studio, il giardino si presentano ancora oggi nell’assetto originario. Partendo dalla storia dell’edificio, scopriamo la personalità dell’autore dei Promessi Sposi come figlio, marito e padre. Con Giovanna Ferrante.

11 ottobre | Biblioteca Accursio

La storia della colonna infame

Excursus storico a cura di Franco Sanna.

11 ottobre | Biblioteca Valvassori Peroni

Manzoni e la sua Milano

Un’accurata indagine sullo stretto rapporto tra Manzoni e la sua città, con l’intento di restituire l’immagine di un’epoca a cavallo fra Sette e Ottocento. Con Maria Teresa Sillano.

14 ottobre | Biblioteca Niguarda

Alessandro Manzoni e Milano

Maria Teresa Sillano presenta il libro scritto con Luigi Inzaghi “Manzoni e la sua Milano – La città di Don Lisander dal Seicento all’Ottocento” (edizioni Meravigli, 2023), un’accurata indagine sullo stretto rapporto tra Manzoni e la sua città, Milano.

18 ottobre | Biblioteca Sicilia

Storia della colonna infame

Lettura e discussione del saggio che Manzoni pubblicò come appendice storica a I promessi sposi nell’edizione definitiva del 1840. La vicenda narra del processo intentato a Milano contro due presunti untori, ritenuti responsabili del contagio pestilenziale. Modera Pietro Esposito, con il gruppo di lettura #ioleggoMilano.

21 ottobre | Biblioteca Affori

Alessandro Manzoni e Milano

Un’accurata indagine sullo stretto rapporto tra Manzoni e la sua città, con l’intento di restituire l’immagine di un’epoca a cavallo fra Sette e Ottocento. Con Luigi Inzaghi e Maria Teresa Sillano.

25 ottobre | BIblioteca Accursio

Manzoni e Milano

Luigi Inzaghi e Maria Teresa Sillano presentano il volume di Meravigli edizioni.

27 ottobre | Biblioteca Zara

I Promessi Sposi: una storia che parla di noi

Riscopriamo il romanzo di Alessandro Manzoni con Silvia Pellegatta: ci sorprenderà l’attualità della sua voce e forse sentiremo il desiderio di leggerlo o rileggerlo.

NOVEMBRE

10 novembre | Biblioteca Sicilia

Milano e la peste

Conferenza con Gian Luca Margheriti, storico, giornalista e scrittore di numerosi libri dedicati a Milano.

10 novembre | Biblioteca Zara

I Promessi Sposi: una storia che parla di noi

Riscopriamo il romanzo di Alessandro Manzoni con Silvia Pellegatta: ci sorprenderà l’attualità della sua voce e forse sentiremo il desiderio di leggerlo o rileggerlo.

24 novembre | Biblioteca Sicilia

Manzoni e la sua Milano

Un’accurata indagine sullo stretto rapporto tra Manzoni e la sua città, con l’intento di restituire l’immagine di un’epoca a cavallo fra Sette e Ottocento. Con Maria Teresa Sillano. Modera Pietro Esposito.

DICEMBRE

11 dicembre | Biblioteca Sicilia

Lettori e lettrici di romanzi e le scelte di Manzoni per I Promessi Sposi

Incontro con Alberto Cadioli, professore di Letteratura italiana contemporanea all’Università degli Studi di Milano.