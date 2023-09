Cacio e Pepe Festival 2023 a Milano

5a edizione

Da giovedì 14 a domenica 17 Settembre t orna uno degli appuntamenti più gustosi dell’anno, il Cacio e Pepe Festival.

A Milano, in Piazza Città di Lombardia si potranno gustare eccellenti tonnarelli cacio e pepe preparati al momento come vuole la tradizione, oppure proposti in sfiziose varianti tutte da provare.

Aperti dalla mattina alla sera no stop! INGRESSO LIBERO

Come arrivare? Si accede da tre punti: piazza Città di Lombardia n. 1, via Melchiorre Gioia n. 37, Via Luigi Galvani n. 27.