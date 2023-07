Dal 18 al 20 luglio tris vincente all’Arena Milano Est: Autogol, Gina Francon e Batti

Una fresca calda settimana all’ARENA MILANO EST con gli Autogol, Gina Francon e Lucio Battisti…

Tra miti di oggi e di ieri, un tris irrinunciabile all’insegna della risata e della musica. Con un pensiero già alla prossima stagione del Martinitt, grazie ai SALDI ESTIVI. Lunedì di riposo, giusto per scaldare mani e ugola per una tre giorni da godere tutta d’un fiato.

GLI AUTOGOL martedì 18 luglio

GINA FRANCON La portinaia di Palazzo Chigi – mercoledì 19 luglio

Gina Francon è la portinaia di Palazzo Chigi, creatura di Annagaia Marchioro. Ha visto gli ultimi 30 anni di storia d’Italia passarle accanto. Nata in Veneto e trasferita a Roma con un concorso truccato, vive tutte le difficoltà di una immigrata del Nord al Sud. Un personaggio nato sui social dall’idea della attrice che la interpreta, durante il vuoto della prima quarantena, che da allora non può più smettere di esistere. I suoi follower aumentano a vista d’occhio. In questo spettacolo, voluto fortemente dalla Fondazione Feltrinelli, racconta dal suo angolo della portineria le verità più scomode, i segreti più taciuti della politica Italiana. Durante il Covid, ha aiutato il Governo nelle decisioni difficili, a volte persino per sbaglio, perché era lì, la prima ad arrivare e l’ultima ad andare via. Gina Francon, in un colpo di teatro finale, decide di scendere in campo, e annuncerà con sorpresa di tutti la nascita del suo partito: il Partito della Gina. Un partito squisitamente personale fondato sul carisma della Gina, leader non si sa di cosa, progressista quanto conservatore, post ideologico, post moderno e un po’ anche post mortem (degli altri). Perché ricordiamolo tutti: una portinaia alle volte conta più di un intero team di addetti stampa.