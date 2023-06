Sayonara Motta: la yoga terapia

Sayonara è una professionista che si distingue per la sua grande empatia e studio costante. Dottoressa in Scienze

motorie, Yoga Educator e Yoga Terapista con un master riconosciuto dalla C-IAYT che è l’entità mondiale che approva chi fa questo Percorso. Consulente di Weekbeing e Expert per aziende come Nike, Nestlé, Tena, Acqua Vitasnella, e tanti altri. Sayonara ha formato più di 3.000 Trainers ed è indiscutibilmente un’icona internazionale dello yoga e del fitness. Una carriera semplicemente incredibile, costellata di successi come atleta professionista e formatrice.