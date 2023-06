Sala su Berlusconi: nessuna strada a suo nome a Milano, semmai fra 10 anni

“A Milano lo abbiamo ricordato ieri: non abbiamo altro in mente al momento”. D’altra parte, “solo a dieci anni dalla morte si può dedicare una strada, altrimenti sull’onda dell’emotività ci possono essere molte richieste”. E “noi rimarremo fedeli a questa via: a me piace rispettare le regole”. Lo ha affermato il Sindaco di Milano Beppe Sala, parlando della morte di Silvio Berlusconi all’evento a palazzo Marino per i 20 anni di Sky.

Commenta l’On. di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato «Apprendo che questa mattina, il Sindaco di Milano, in merito alla mia richiesta dei giorni scorsi di intitolare a Silvio Berlusconi la via Volturno, dove lo stesso è cresciuto da bambino, ha ribadito che “ci siamo dati in Comune una regola: non intitolare strade o piazze a chi è morto da men di dieci anni e ci piace rispettarla”. A Sala suggerisco di concedere una deroga, come ha fatto per esempio il Sindaco di Sesto San Giovanni Di Stefano nell’agosto del 2021, avanzando la proposta a tutti i gruppi politici presenti in Consiglio Comunale prima e al Prefetto poi, affinché venisse intitolata una via o una piazza a Gino Strada (scomparso 24 ore prima, ndr), fondatore di Emergency e cittadino eccellente dell’ex Stalingrado d’Italia. Un bel gesto del primo cittadino Milanese e di tutta l’Amministrazione Comunale sarebbe quello, visto che non è d’accordo sulla mia proposta, di dedicare a Silvio Berlusconi il Parco Biblioteca degli Alberi, a due passi dalla Regione e piazza Città di Lombardia, luoghi simboli per tutto il quartiere Isola e a 3 minuti a piedi dalla via Volturno appunto».