CORSI GRATUITI PER DISOCCUPATI GOL: Corso segretaria amministrativa studio medico – Corso operatore socioeducativo servizi prima infanzia

DBSI Ente Accreditato a Regione Lombardia, ha aderito al Programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei lavoratori. Tramite noi potrai accedere ad una serie di servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, bilancio delle competenze e corsi di formazione per riqualificarti nel mondo del lavoro. Prossimi corsi in partenza a Settembre 2023: Segretaria Amministrativa Studio Medico

Operatore Socioeducativo Servizi Prima Infanzia COME ADERIRE: occorre inviare il proprio CV e Codice Fiscale alla mail info@agenziadbsi.it se in possesso dei seguenti Requisiti: residenti/domiciliati in Lombardia e (in alternativa), essere giovani (NEET)

donne ;

; percettori di RdC ;

; beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro (NASPI e DISCOLL);

in assenza di rapporto di lavoro (NASPI e DISCOLL); disoccupati di lunga durata (almeno sei mesi) esclusi uomini di età compresa tra i 30 e i 54 anni di età;

(almeno sei mesi) esclusi uomini di età compresa tra i 30 e i 54 anni di età; altri lavoratori con minori chances occupazionali e con redditi molto bassi. Se stranieri, occorre avere una conoscenza di base della lingua italiana ed essere in possesso del permesso di soggiorno in regola. Ore di corso: 150. Frequenza: obbligatoria, in presenza presso la sede di (in alternativa): via Alessandro Antonelli, 3 20139 Milano (MM3 Corvetto)

oppure presso via Ambrogio Legnani, 4 20147 Saronno (VA). Orario 09.00-18.00 dal lunedì al venerdì. Al termine del corso, previo superamento del 90% di ore di frequenza, verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione. PER INFO 0256805571– info@agenziadbsi.it