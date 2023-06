120 anni di storia per ACI Milano. L’arrivo della 1000miglia torna in città

Dal 15 al 17 giugno prossimi Automobil Club Milano festeggia i 120 anni della sua fondazione. “Nella tre giorni Automobile Club Milano racconterà la sua storia e contemporaneamente guarderà al futuro con i progetti in cantiere, molti dei quali coinvolgono gli automobilisti del domani attraverso aggiornamenti e corsi di formazione per promuovere una consapevolezza sempre maggiore sulle tematiche legate alla sicurezza stradale. – spiega l’associazione automobilistica – Non solo corsi per recupero punti ma anche sessioni organizzate in collaborazione con Regione Lombardia e INAIL, eventi rivolti ai bambini in cui viene spiegata la segnaletica e le regole del Codice della Strada nonché studi e monitoraggi sulla mobilità urbana che coinvolge milioni di persone: pendolari, studenti, pensionati, cittadini che si spostano nel tempo libero, turisti. Non solo automobilisti quindi, ma anche motociclisti, pedoni, ciclisti, monopattinisti e fruitori del trasporto pubblico. Tutti utenti della strada, portatori di istanze di mobilità, di esigenze e di bisogni. ‘I 120 anni di AC Milano rappresentano un grande traguardo non solo per l’Ente, ma anche per il nostro territorio di competenza che comprende Milano, Monza-Brianza e Lodi e per i suoi abitanti che da anni si affidano a noi a 360 gradi per tutto ciò che riguarda il mondo dell’auto, dalle operazioni burocratiche più semplici agli studi che permettono al legislatore di definire le nuove linee guida della mobilità. – dichiara il presidente di AC Milano Geronimo La Russa – Dal 15 al 17 giugno la metropoli milanese sarà infatti teatro di diversi eventi: la mostra fotografica nella nostra sede storica di corso Venezia aperta al pubblico fino al 31 agosto, l’arrivo della tappa della 1000Miglia in piazza Duomo a Milano il 16 giugno e il passaggio davanti alla nostra sede di corso Venezia il giorno dopo. Il 17 giugno è inoltre in programma una Parata-Tribute che accompagnerà nel tratto cittadino le auto della gara storica e si concluderà all’Autodromo Nazionale Monza’, conclude la Russa”.

