Humaniter: socializzazione e divertimento nei corsi per la terza età

Humaniter è nata nel 1994 da un’idea di Massimo della Campa, allora Presidente della Società Umanitaria, che volle così riprendere il tema dell’educazione permanente (da sempre nel DNA dell’Umanitaria) legandolo però alla lotta all’esclusione sociale, coniugando apprendimento reciproco e socializzazione. L’offerta formativa e culturale intende infatti rispondere a più bisogni, da una parte la crescita personale, il desiderio di arricchimento intellettuale e di apprendimento, lo sviluppo della creatività, dall’altra il contrasto alla solitudine, l’inclusione sociale, lo scambio culturale e generazionale, l’appartenenza e la condivisione di interessi e obiettivi.

La colonna portante sono quindi i corsi, ma Humaniter vuole anche essere una comunità che vive di cultura in senso ampio e che propone anche ai suoi soci iniziative che spaziano dalle visite guidate con i docenti alle mostre cittadine, agli incontri con personaggi di spicco della vita milanese, a viaggi e soggiorni in Italia e all’estero, a proposte teatrali e alle stagioni di opera e concerti.

I docenti sono tutti volontari, che insegnano per il piacere di trasmettere conoscenze accumulate nelle proprie esperienze di lavoro o nelle passioni coltivate nel proprio percorso di vita.

L’anno scolastico 2023/2024 si aprirà ad ottobre con un’offerta di 143 corsi in presenza e 18 online, a cui vanno aggiunti quelli offerti dalle sedi di Napoli e Roma. Le iscrizioni aprono il 5 giugno alle 9.30, è possibile iscriversi in Segreteria in Via San Barnaba 48 al primo piano (sede dei corsi) oppure online, Gli elenchi dei corsi e le modalità di iscrizione si trovano sul sito della Società Umanitaria nelle pagine dedicate ai corsi Humaniter www.umanitaria.it/humaniter (nella pagina dedicata alle iscrizioni c’è una guida all’iscrizione online).

Le proposte sono suddivise in tre pacchetti: due corsi in presenza e uno online, tre corsi in presenza e due online oppure quattro corsi online. Per informazioni si può scrivere a humaniter.milano@umanitaria.it

Il valore aggiunto di Humaniter è l’attenzione alla persona e alle relazioni, in sintonia con lo spirito che anima tutte le attività della Società Umanitaria, un mondo da scoprire e da vivere insieme nella splendida cornice dei chiostri quattrocenteschi della sede, un vero gioiello nel cuore di Milano.