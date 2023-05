Anche l’occhio vuole la sua parte! IRIDOLOGIA disciplina olistica

L’iridologia è una disciplina olistica (olos =tutto) che ci guida alla scoperta del grado e delle condizioni di salute di tutto il soggetto a partire dal quadro fisico ma anche psico-emozionale.

I segni iridei ci indicheranno sia le predisposizioni a determinate “patologie” a cui il soggetto può tendere sia la conseguenza di traumi subiti o interventi chirurgici avuti anche in passato.

L’ IRIDOLOGO sarà in grado di valutare le problematiche attuali e consigliare al meglio non solo rimedi naturali ma dettami per uno stile di vita naturale che lo riporti in equilibrio e quindi in salute.

Osservando la mappa iridea, le varie modificazioni e alterazioni delle fibre dell’iride, siano esse di tipo cromatico che non, ma valutando anche l’età del soggetto, i tratti somatici del suo volto, le sue mani e le sue unghie ecco che avremo un quadro chiaro e completo sulla condizione di salute dell’organismo.

L’indagine iridologica permette di delineare un quadro completo del soggetto esaminato a partire dal suo “quid” energetico, cioè dall’indice di vitalità, umore, difese immunitarie, personalità ,sovraccariche e carenze, capacità di eliminazione dei residui metabolici, il livello di stress ecc…

Un altro punto forte è quello di riuscire ad individuare, tramite la lettura dell’iride, le cause collegate agli squilibri e alle problematiche energetico-funzionali che il soggetto presenta.

Attraverso l’iridologia non si fa diagnosi (propria del medico),ma si fanno solo constatazioni sulla salute considerando gli attuali processi in atto organici ed emozionali, gli stati infiammatori e congestizi che possono esistere ma anche lo stato di intossicazione organica e a carico di quale organo o apparato viene riscontrata. Indagheremo sulle alterazioni degli umori (sangue e linfa) nonché sugli squilibri del sistema nervoso.

L’organismo è una unica entità e lo stesso sarà per la problematica che si sarà instaurata, tutto visto nell’ottica del riequilibrio organico che nulla ha a che vedere con la patologia convenzionale della scienza medica.

L’iridologia è quindi un mezzo di investigazione utile per lavorare in prevenzione prima che la “malattia” si instauri aiutando il soggetto con rimedi naturali e tecniche di riequilibrio e consigli alimentari al fine di riportare il tutto in equilibrio e quindi in salute.

“ L’occhio è un mezzo importantissimo per osservare dall’ esterno quello che succede dentro il corpo” . Bernard Jensen

dott. Agostino Gazzurelli