Accordo sul Tribunale Europeo dei Brevetti: a Milano una sede distaccata della divisione centrale

Il Governo italiano ha concordato con Francia e Germania di istituire a Milano la sezione distaccata della Divisione centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti (Tub). L’intesa sarà sottoposta agli altri Stati contraenti del Tub nel corso della prossima riunione del Comitato Amministrativo per la sua formalizzazione. Un risultato importante per l’Italia e per il capoluogo lombardo, frutto di una scelta politica degli Stati parte del Tub, a seguito di un’intensa azione politica e diplomatica condotta dall’Italia.

È arrivato ieri in serata il comunicato con cui il Governo italiano ha recepito l’esito delle trattative intercorse, da settimane, tra Italia, Francia e Germania e che prevede l’istituzione di una sede centrale del Tribunale dei brevetti a Milano (oltre a quelle di Monaco di Baviera e Parigi). Rimane la riduzione delle competenze rispetto a quelle previste per la sede di Londra (ovvero i farmaci con SPC restano a Parigi e la chimica e metallurgia a Monaco). All’Italia le competenze su cui si era trovata l’intesa: scienza medica-veterinaria e igiene (e la chimica strettamente collegata a queste voci), brevetti farmaceutici privi dei certificati di protezione supplementari (Spc), biotech non farmaceutico, agricoltura, food e tabacco, articoli personali e domestici, sport e mondo del divertimento.

«In queste settimane il Governo – fa sapere una nota – d’intesa con gli enti territoriali, sta completando le procedure giuridiche e operative perché la sede possa essere istituita e sia operativa in un anno. Gli Stati parte del Tub hanno riconosciuto i punti di forza e le oggettive ragioni a sostegno della candidatura di Milano».

«L’intesa sarà formalizzata nel prossimo Comitato amministrativo del Tribunale per il rebetto unitario. Un risultato importante per l’Italia». Così in un tweet il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

