Il commento di Luciano: posticipi della 34a giornata di serie A

Buon martedì amici lettori, ieri sera si è conclusa la giornata n°34 della serie A con 3 posticipi: Udinese-Sampdoria ed Empoli-Salernitana, seguite da Sassuolo-Bologna.

In ordine cronologico, a Udine l’incontro si è concluso con la vittoria dei friulani per 2-0. Per una parte di Genova che festeggia, ce n’è un’altra che si dispera. Dopo il ritorno in A del Genoa di Gilardino, la Sampdoria ritorna in Serie B dopo 11 stagioni, quindi derby della lanterna rinviato a data da destinarsi. Per la squadra di Stankovic, fatale la caporetto sotto il diluvio di Udine. Un risultato maturato nel primo tempo, frazione nella quale i padroni di casa hanno dominato, colpendo la Samp dopo 10 minuti con Pereyra. Masina raddoppia poco dopo la mezz’ora, rendendo impervia la strada dei liguri verso la salvezza. Nella ripresa, i blucerchiati sfoderano un guizzo d’orgoglio e colpiscono un palo con Gabbiadini, ma è poco. Alla squadra di Andrea Sottil basta amministrare il doppio vantaggio, giocando in scioltezza per ottenere i tre punti. Stankovic sostituisce Quagliarella, applaudito da tutta la Dacia Arena, e dispensa abbracci a tutti i suoi giocatori al termine della partita. Serata triste per la Samp, ai saluti in serie A ma con il proposito di tornarci a stretto giro di campionato cadetti.

L’Empoli concede il bis, seconda vittoria consecutiva per i toscani di Zanetti che, dopo il 3-1 al Bologna, sempre al “Castellani” ipotecano la salvezza. Battuta 2-1 la Salernitana di Sousa con gol di Cambiaghi (6 in questo campionato) e Caputo. Piatek, all’85’, prova a riaprire i conti, ma il risultato finale continuerà a sorridere ai padroni di casa. Alla band del presidente Corsi, a quota 38, basta un solo punto nelle ultime 4 per avere la garanzia di permanenza nel massimo campionato italiano, e confermare un altro capolavoro di stagione. Salernitana di P.Sousa che, invece, resta a quota 35.

Ultimo atto al Mapei Stadium, dove nel derby emiliano tra Sassuolo e Bologna si assiste ad una buona partita, ma non a fuochi d’artificio. Un pareggio finale (1-1) che per entrambe non serve a raggiungere, per ora, quell’ottavo posto agognato che avrebbe consentito al Bologna, in caso di vittoria, di piazzarsi davanti a Fiorentina, Udinese e Monza, e invece al Sassuolo di agganciare le suddette squadre. Due lampi aprono la sfida nel primo tempo. Berardi la sblocca con un gran gol al quarto d’ora, ma i neroverdi si fanno raggiungere da un piazzato di Dominguez in chiusura di frazione. Poche emozioni nella ripresa, la stanchezza prevale tra i 22 in campo.

E’ tutto per la 34a giornata, appuntamento alla prossima che partirà venerdì 12 Maggio con l’anticipo Lazio-Lecce alle 20,45. Ma prima il gustoso intermezzo di coppe europee, che vedranno a distanza di una dozzina d’anni un derby della Madonnina in versione semifinale di Champions L., preceduto da un’altra epica sfida di semifinale tra Manchester City e Real Madrid. A seguire, altre non meno interessanti semifinali in Europa L. e Conference L. con protagoniste italiane come Juventus, Roma e Fiorentina.

Arrivederci e buona visione!