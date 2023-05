Per un’Europa più unita, democratica e vicina ai giovani – La Giornata dell’Europa a Milano – 9 maggio Teatro dal Verme

Martedì 9 maggio si celebra l’anniversario della dichiarazione Schuman, che ha dato il via al processo di integrazione europea, con eventi e attività in tutta Europa. A Milano, presso il Teatro dal Verme si terrà “La Giornata dell’Europa: Per un’Europa più unita, democratica e vicina ai giovani”, una serie di talk tra rappresentanti delle istituzioni europee e giovani, su tre temi chiave per il futuro dell’Europa: supporto dell’UE all’Ucraina, transizione verde e sfide dell’era digitale, che saranno approfonditi anche durante le performance artistiche di Rancore, Big Mama e Giuliano Logos.

L’evento è aperto al pubblico ed è possibile iscriversi qui.

La Giornata dell’Europa è un evento organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo e la Rappresentanza della Commissione europea a Milano, in collaborazione con Europe Direct Lombardia e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, sotto il patrocinio di Comune di Milano e Rai. Media partner Rai Scuola.

Martedì 9 maggio, dalle ore 11, Teatro dal Verme