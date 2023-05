Milano Civil week, sfilata per celebrare il coraggio di 31 donne

La bellezza ritrovata’ è il nome della sfilata che si è svolta nella Loggia di Palazzo Giureconsulti a Milano nell’ambito della Civil week. Scopo dell’iniziativa celebrare 31 donne, di cui 19 con diagnosi oncologica, attraverso le loro storie di coraggio, sorellanza e bellezza. Le protagoniste hanno portato in scena gli abiti disegnati dallo stilista Antonio Marras. Con le sue creazioni sartoriali ha saputo rielaborare gli abiti e gli accessori che le donne hanno scelto perché densi di ricordi. Oltre che di particolari momenti vissuti durante la malattia e la cura. “Per Regione Lombardia la qualità della vita e l’inclusione sociale delle persone malate e sottoposte a terapia oncologica restano prioritari. Vedersi meglio per sentirsi meglio è una strategia per far fronte al disagio e alla solitudine che spesso si accompagnano alla malattia” dichiara l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini. L’assessore ha partecipato alla sfilata insieme ad altre rappresentati delle Istituzioni, donne del mondo dell’arte e dello spettacolo e al personale civile e sanitario. Infine, conclude l’esponente della Giunta lombarda, “grazie all’ingegno dello stilista. Ci ha offerto questa metafora della trasformazione possibile dentro ciascuno noi di fronte alle prove della vita. Grazie agli operatori sanitari e ai volontari. Un grazie soprattutto alle pazienti che testimoniano ogni giorno il coraggio delle donne”.

