Regione, parchi gioco inclusivi:259 progetti finanziati per 7,1 mlioni

Pubblicata ieri la graduatoria dei progetti ammessi e finanziati per i nuovi parchi gioco inclusivi che verranno realizzati in tutta la Lombardia grazie al bando della Regione, che proprio recentemente, su iniziativa dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, è stato rifinanziato con ulteriori 3 milioni raggiungendo un valore complessivo di 7,1 milioni di euro. “Il nostro governo regionale – ha dichiarato l’esponente della Giunta Fontana – è fortemente impegnato a favorire l’inclusione, migliorando la qualità di vita e il benessere psicofisico delle persone con disabilità, offrendo percorsi di attività ludiche e percorsi naturalistici accessibili, strutture semiresidenziali adeguate e servizi in ambito sportivo. Il bando sui parchi gioco si inserisce in questa missione e grazie alle ulteriori risorse stanziate – ha sottolineato soddisfatta Lucchini – potremo realizzare un numero davvero importante di progetti proposti dalle amministrazioni locali quali parchi giochi inclusivi e percorsi naturalistici inclusivi ma anche migliorare strutture residenziali e servizi di ambito sportivo – ha concluso l’assessore – potenziando i processi di socializzazione e di integrazione delle persone con disabilità motorie, sensoriali, intellettive. Saranno nuovi spazi aperti davvero a tutti e beneficio delle nostre comunità”.

Questa la ripartizione su base provinciale dei progetti finanziati: Bergamo 59, Brescia 38, Como 24, Cremona 25, Lecco 6, Lodi 7, Mantova 14, Milano 22, Monza e Brianza 9, Pavia 29, Sondrio 7, Varese 19.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845