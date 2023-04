Il commento di Luciano: 30a giornata di serie A

Buon sabato amici sportivi, due gli anticipi del venerdì: Cremonese-Empoli e Spezia-Lazio.

Sul primo, da notare la vittoria della squadra lombarda di Ballardini, che batte 1-0 l’Empoli grazie al gol di Dessers in avvio e si porta momentaneamente a -7 dal quart’ultimo, posto occupato dallo Spezia. Prova di carattere quella dei grigiorossi, che trova il vantaggio immediato, grande palla di Sernicola per Dessers, trafitto Perisan al 4′. Poi possesso palla ai toscani, che però non sfondano e creano poco, se non per il palo esterno nel finale di Walukiewicz. E invece è proprio la Cremonese, in ripartenza, ad avere le occasioni più importanti. Domenica prossima andrà a Udine per continuare a sognare, l’Empoli si ferma dopo quattro punti in due partite ed è ora a +10 sul Verona.

La brezza ligure pare tonificante per la Lazio, che al Picco si libera dello Spezia con un rotondo 3-0 e rafforza il secondo posto. La squadra di Semplici colleziona due grandi occasioni per il vantaggio nel primo quarto d’ora: Bourabia colpisce una traversa dopo due minuti e Nzola sfiora il vantaggio di testa. Ma come spesso accade, chi manca certe occasioni paga poi dazio, specie contro la Lazio (rima non cercata…), squadra che raramente perdona gli sprechi dell’avversario. I biancocelesti trovano l’episodio giusto intorno alla mezz’ora quando Felipe Anderson si guadagna un calcio di rigore, poi trasformato da Immobile. Nella ripresa partita in discesa per gli ospiti che calano il tris con le reti di Felipe Anderson (al termine di un’azione spettacolare) e Marcos Antonio. Spezia in 10 nel finale per il doppio giallo ad Ampadu.

Oggi, sabato 15 Aprile, gli altri anticipi in calendario: Bologna-Milan alle 15, Napoli-Verona alle 18 e Inter-Monza alle 20.45

Arrivederci lunedì per i commenti dei restanti match.