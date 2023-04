Assolombarda, oggi evento inaugurazione Pavia Capitale Culturale Impresa 2023

Si tiene oggi l’evento di inaugurazione di “Pavia Capitale della Cultura d’impresa 2023” promosso da Assolombarda. L’evento si tiene nell’Aula Magna dell’Università degli Studi (Piazza Leonardo da Vinci 12). Si tratta dell’appuntamento inaugurale di una serie di eventi che animeranno per tutto l’anno il territorio Pavese, nominato Capitale della Cultura d’Impresa per il 2023. Scienza, tecnologia, innovazione, merito, giovani, attrattività, umanesimo industriale, inclusione e sostenibilità sono i pilastri del progetto, che si sviluppa lungo quattro assi tematici principali: la terra dei talenti, dove scienza, tecnologia e talento sono al centro, l’etica economica, dove sostenibilità, rigenerazione e benessere sono i valori guida, le vocazioni del territorio, dove le filiere produttive sono le protagoniste, le storie delle imprese, dove la tradizione incontra l’innovazione. Apriranno l’evento d’inaugurazione i saluti istituzionali del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, del Sindaco della città di Pavia, Fabrizio Fracassi, del Rettore dell’Università degli Studi di Pavia, Francesco Svelto, di Antonio Alunni, Presidente del Gruppo tecnico Cultura di Confindustria. Interverranno il Presidente di Assolombarda, Alessandro Spada e Nicola de Cardenas, presidente della sede di Pavia. Seguirà una riflessione sugli scenari economici con il commissario Europeo Paolo Gentiloni, in video collegamento, Claudia Parzani, Presidente Borsa Italiana e Partner Linklaters, Stefano Zamagni, Presidente Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. A seguire un intervento di Marco Franco Nava, Direttore Regionale Lombardia Sud Intesa Sanpaolo.

