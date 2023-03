Lombardia – Porte aperte nelle case museo il 1° e 2 aprile per le Giornate nazionali dei personaggi illustri

Museo Ponchielliano, Fondazione Mazzucconi, Museo Diotti e Villa Bernasconi: il 1° e 2 aprile porte aperte nelle case museo dei personaggi illustri lombarde L’iniziativa è promossa dell’Associazione Nazionale Case della Memoria con il patrocinio del Ministero della Cultura e di Icom Italia

Anche quattro realtà lombarde prendono parte alla seconda edizione

delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, promosse in tutta Italia nel fine settimana del 1° e 2 aprile dall’Associazione Nazionale Case della Memoria. Quest’anno, a simbolica chiusura dell’anno del centenario della nascita di Ugo Tognazzi (1922-1990) l’iniziativa vede come ambasciatore d’eccezione Gianmarco Tognazzi che coordina la Casa della Memoria dedicata al grande attore, Casa Vecchia a Velletri. Inoltre, l’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura, oltre che di Icom Italia. Obbiettivo dell’associazione, che mette in rete 95 case museo in 14 regioni italiane, è ancora una volta celebrare questi luoghi e valorizzare la memoria del passato a tutto tondo. Per questo l’invito è stato esteso a tutte le case dei personaggi illustri italiani, non solo quelle facenti parte delle Case della Memoria. In Italia sono oltre 100 le case museo italiane che apriranno le porte: tra queste, in Lombardia, ecco la Fondazione Vittorio Mazzucconi di Milano, il Museo Diotti di Casalmaggiore (CR), Villa Bernasconi, “La casa che parla” a Cernobbio (CO), il Museo Ponchielliano: casa museo di Amilcare Ponchielli a Casalbuttano (Paderno Ponchielli, CR).

La Fondazione Vittorio Mazzucconi di Milano, creata nel 1995 per favorire la conservazione e la conoscenza dell’opera dell’architetto, pittore e filosofo milanese, sarà visitabile in entrambi i giorni a ingresso gratuito dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. In programma una conversazione e la mostra di pittura “Libertà” dedicata alle opere di Mazzucconi fra il 1992 e il 1993. Ingresso gratuito (ore 14-18) anche al Museo Diotti di Casalmaggiore (CR), pinacoteca dell’800 e casa-museo volta a ricostruire l’immagine dell’atelier e a restituire didatticamente il metodo di lavoro dell’artista. Lungo il percorso espositivo sono a disposizione del pubblico alcune postazioni multimediali attraverso le quali Giuseppe Diotti in persona accoglie i visitatori nella sua casa, racconta la sua vita e gli sviluppi successivi dell’arte a Casalmaggiore. Ogni ora (ore 14-15-16-17) visita guidata a cura del conservatore o del direttore del museo.

Villa Bernasconi, “La casa che parla” di Cernobbio (CO), uno dei rari esempi di architettura liberty sul Lago di Como e unica villa cernobbiese aperta al pubblico, sarà visitabile in

entrambi i giorni a ingresso ridotto (5 euro). La visita al museo comprende anche la mostra “Plinio Effetto Serra. Artwork by Vanni Cuochi” a cura di Aldo Premoli organizzata dal Comune di Cernobbio in collaborazione con Mediterraneo Sicilia Europa ODV. Il fine settimana del 1° e 2 aprile sarà anche l’occasione per visitare a ingresso gratuito il Museo Ponchielliano: casa museo

di Amilcare Ponchielli di Casalbuttano (Paderno Ponchielli, CR). La casa natale è stata trasformata in museo a lui dedicato dove si possono ammirare i suoi pianoforti, la scrivania e la sala da pranzo col magnifico camino oltre a teche con spartiti, lettere e vari documenti e poi ancora la sua divisa da capobanda e la sua sciabola da parata e altri mille oggetti originali. È possibile prenotare le visite fino al 30 marzo collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco aggiornato delle case partecipanti corredato dalle indicazioni per prenotare.

