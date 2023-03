I GATTI E IL GIAPPONE – incontro, mostra e programma – Milano 11 marzo

LA CITTÀ DEI GATTI 2023concerto – mostra – appuntamenti I GATTI DEL SOL LEVANTE Sabato 11 marzo 2023

Continuano gli appuntamenti della sesta edizione LA CITTÀ DEI GATTI, festival organizzato da Excalibur in collaborazione con la Fondazione Franco Fossati, youpet.it e Radio Bau e il supporto di Feliway®e Green Cat .Dopo il grande successo del Feliway Concerto in Miao che quest’anno ha celebrato i 55 anni dei 44 gatti più amati della storia della musica, continua con la mostra dedicata ai gatti protagonisti (e non) degli anime giapponesi da Doraemon a Torakiki presso WOW Spazio Fumetto, e con una serie di appuntamenti dedicati agli appassionati dei nostri a-mici baffuti con esperti, veterinari, etologi e autori di saggi (nella la sala Franco Fossati del Museo WOW Spazio Fumetto), visite guidate alla scoperta dei segreti del mondo dei felini (Museo di Scienze Naturali) e molto altro ancora.

I GATTI DEL SOL LEVANTE

Sabato 11 marzo, presso WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano (Viale Campania 12), alle ore 17.00, in collaborazione e con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone di Milano, si terrà un incontro tutto dedicato ai gatti del Sol Levante. Pino Zema propone uno spettacolo nello stile del teatro kamishibai, ossia i racconti dei cantastorie giapponesi (lo spettacolo è collegato al laboratorio di domenica 12 marzo). A seguire Fabrizio Chiagano, animatore del sito Vadoingiappone.it e Milena Ingrosso, docente di lingua giapponese, ci guideranno alla scoperta della tradizione dei MANEKINEKO, ossia i gatti “PORTAORTUNA”, e del ruolo dei gatti nella cultura giapponese di ogni giorno. Ingresso libero. La Città dei Gatti è organizzata da Excalibur con Fondazione Franco Fossati e il sostegno di Feliway® e Green Cat e gode del patrocinio del Consolato del Giappone di Milano

A seguire il programma.

CONTINUA fino al 19 marzo

LA MOSTRA – GATTI ANIMATI MADE IN JAPAN

WOW SPAZIO FUMETTO – Viale Campania 12 – Ingresso Libero

Sabato 18 febbraio 2023 Inaugurazione ore 16.00

Inaugurazione della mostra dedicata ai gatti protagonisti degli anime e dei manga più micieschi della storia: da Doraemon il gatto spaziale a Giuliano, il gatto grasso di Kiss Me Licia, passando per il simpatico e dispettoso Torakiki che rendeva la vita impossibile a Spank fino a Luna, Artemis e Diana di Sailor Moon. Il viaggio nella nostalgia continua con Alessandro Agnoli direttore e ideatore della rivista “Anime Cult”, con Gatto Magazine , media partener de La città dei Gatti, Entrambi i mensili sono editi da Sprea editori. A seguire incontro con Pino Zema che ci permetterà di scoprire come i Kamishibai, i cantastorie giapponesi, siano i precursori dei manga.

GLI APPUNTAMENTI DEL QUARTO FINE SETTIMANA 11-12 MARZO

TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI

GATTI ON STAGE

WOW SPAZIO FUMETTO – Viale Campania 12 – Sabato 11 marzo 2023 ore 17.00

Pino Zema, studioso di cultura nipponica, propone il suo spettacolo dedicato al Kamishibai, il teatro dei cantastorie giapponesi. Allo spettacolo è anche dedicato un laboratorio che si terrà domenica 12 marzo.

Sabato 11 marzo 2023 ore 18.00

Nel corso del festival si terranno incontri, conferenze e spettacoli per scoprire la presenza del gatto nella cultura nipponica. Scopriremo con Fabrizio Chiagano. Animatore del sito Vado ingiappone.it le e Milena Ingrosso Docente di Lingua Giapponese, la tradizione dei MANEKINEKO: I GATTI “PORTAFORTUNA” e il ruolo dei gatti nella cultura giapponese di ogni giorno. Per i più giovani ogni domenica laboratori dedicati al mondo dei manga.

ON STAGE

Domenica 12 marzo – ore 17:00

I DUELLANTI

Realizzato in collaborazione con Gatto Magazine, l’unico periodico dedicato. Solo ai mici, l’incontro scontro Il mio gatto è meglio del tuo cane: confronto tra un catofilo d’eccezione contro un esperto cinofilo: Davide Cavalieri, direttore di Radio Bau (Mediaset), incontra Andrea Comini, responsabile per i contenuti per “Argos” e “Il mio cane” (Divisione PET di Sprea editori).

EVENTI SPECIALI

Piazza Diaz Domenica 12 marzo

In collaborazione con Mare Magnum, gli espositori di Libri Vecchi in piazza Diaz saranno invitati a proporre una selezione di libri d’epoca dedicati ai gatti. Grazie a questa collaborazione Mondo Gatto potrà usufruire gratuitamente di un banchetto per la vendita solidale e per la raccolta fondi.

FUORI MUSEO CON I GATTI SPIAZZATI DOMENICA 12 MARZO

Continua la collaborazione con i gatti spiazzati che organizzano visite guidate ai luoghi gattosi di Milano. Questa domenica tocca ai giardini Montanelli e ai gattoni del Museo di Scienze Naturali.

L’appuntamento è per Domenica 12 marzo alle ore 10.30.

PER INFORMAZIONE I GATTI SPIAZZATI. 338.5498695 –info.spiazzati@gmail.com

GLI APPUNTAMENTI DEL QUINTO FINE SETTIMANA 18-19 MARZO

I GATTI DI CARTA

WOW SPAZIO FUMETTO – Viale Campania 12 – Ingresso Libero

sabato 18 marzo 2023 ore 16.00

Gianluca Bavagnoli (autore) e ) e Chiara Collinassi (illustratrice): performance di disegno e parole per imparare dal nostro gatto a sconfiggere ansia e stress Chiara Collinassi illustrerà live delle cartoline da distribuire tra il pubblico

Sabato 18 marzo 2023 – ore 17.00

Dario Daniele presenta il suo romanzo “La costellazione del gatto”, vincitore del premio letterario internazionale “Books For Peace” e finalista del premio letterario internazionale “Città di Como”. Rivolto a giovani e adulti, racconta uno straordinario viaggio, tra realtà e fantasia, attraverso la crescita dei due protagonisti: due ragazzi-gatti. Il finale, imprevedibile, rivela come nulla nella vita debba ritenersi scontato e come il confine tra vita reale e fiaba sia spesso molto sottile.

Domenica 19 marzo 2023 ore 16.00

Chiara Moscardelli presenta il suo libro “Io e Rhett. Storia del mio gatto e di tutto quello che ho imparato da lui sulla vita, la felicità e gli uomini”.

I LABORATORI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Mail edu@museo wow.it

Domenica 19 Marzo – “ Ricicliamo: costruire una casetta di cartone pe r mici con Green Cat” – h. 15:00/17:

GLI STATI DELLA MICIZIA 2

Domenica 19 marzo alle ore 17.00

Seconda edizione del convegno “Gli Stati della Micizia” dedicato alla cultura felina in Italia alla scoperta di chi sta… dalla parte dei gatti. Quest’anno il tema saranno le colonie feline. Intervengono esperti, etologi e veterinari. Chiuderà la giornata un focus sulle colonie di linosa con la proiezione di un documentario di Silvia Amodio. modera Marzia Novelli Direttrice di Youpet la prima web tv dedicata agli animali. e conduttrice di Bestia… Che Giovedì! Il Social Talk dedicato a cani e gatti.

EVENTI SPECIALI

FUORI MUSEO CON I GATTI SPIAZZATI GIOVEDì 16 MARZO

Ultima visita guidata con i gatti spiazzati. Questo giovedì tocca alia Residenza Sforzesca dei gatti milanesi: Giro tra storia e curiosità

L’appuntamento è per Giovedì 16 marzo alle ore 15.30.

PER INFORMAZIONE I GATTI SPIAZZATI. 338.5498695 –info.spiazzati@gmail.com

Piazza Diaz 19 marzo 2023 mercatino solidale de La città dei gatti

In collaborazione con AscoDuomo, la Città dei Gatti parteciperà allo storico mercatino in Piazza Diaz, con bancarelle a cura di ben tre associazioni tre associazioni cartofile: MONDO GATTO, DISABILANDIA; E SOS RANDAGI che potranno partecipare gratuitamente grazie ad ASCO DUOMO.

LA CITTÀ DEI GATTI ON LINE

Ogni giovedì una finestra su La Città dei Gatti nell’anteprima di Bestia … che giovedì dalle ore 21.00 alle 21.30 a seguire il Social Talk di Marzia Novelli



giovedì – 16 marzo 2023 – ore 21.00

LE CHAT NOIR

Omaggio a Théophile Alexandre Steinlen, scomparso nel 1923, ricordato per aver creato il manifesto dell’omonimo cabaret francese e per le sue incisioni. Ne parliamo con Cristina Stifanic AUTRICE DEL PRIMO MANIFESTO NFT DELLA COLLEZIONE DIGITALE DEL MUSEO WOW. L’incontro sarà anche lo spunto per parlare di NFT e arte digitale.

I SEGRETI DELLA CONVIVENZA

Saranno, ogni venerdì alle 12 sulla pagina facebook di youpet.it, tre gli appuntamenti on-line con la dottoressa Sabrina Giussani, Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale e Past President di S.I.S.CA. (Società Italiana Scienze del Comportamento Animale) per addentrarsi in alcuni dei temi che più stanno a cuore ai proprietari e amanti dei gatti: convivere (felicemente) con un gatto, i segreti per una casa a misura di gatto ed essere a-mici quando in casa vivono diversi felini. Per essere sempre aggiornati

VISITATE I NOSTRI SITI: www.museowow.it o www.Lacittadeigatti.it

