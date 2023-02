In ricordo del 14enne morto in bici, raccolti 40mila euro di donazioni per piantumazione alberi

A due mesi dall’attivazione della raccolta fondi in memoria di Luca Marengoni, lo studente 14enne morto investito da un tram in via Tito Livio lo scorso novembre mentre raggiungeva la scuola in bicicletta, Legambiente Lombardia chiude il crowdfunding con oltre 40mila euro di donazioni in sua memoria che saranno utilizzate per piantare alberi. Volontà questa espressa dai genitori che avevano contattato Legambiente per raccontare il desiderio di Luca di iscriversi all’associazione, considerata la sua sensibilità per i temi ambientali.

“Insieme alla famiglia Marengoni vogliamo ringraziare tutti gli amici, i compagni di scuola, i genitori, i semplici cittadini che, da tutta Italia, hanno voluto stringersi attorno alla famiglia e rendere possibile il sogno di Luca – dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia –. Da parte nostra, ringraziamo Anna e Marco per la fiducia rivolta alla nostra associazione. Con i fondi raccolti daremo vita a nuovi boschi e renderemo più verdi alcune zone della città lasciando così un gesto tangibile in sua memoria”.

Legambiente, in accordo con la famiglia, attiverà un progetto a lungo termine per la messa a dimora di alberi e arbusti per dare concretezza ai fondi raccolti, allo scopo di sostenere la biodiversità e alimentare il verde di Milano città e del milanese, facendo crescere le superfici verdi anche in aree urbane. “Chiameremo tutti a contribuire nuovamente, ma questa volta donando tempo e lavoro per aiutarci nella posa degli alberi. Vogliamo che sia un momento di rinascita condivisa pensando a Luca”, conclude Meggetto.