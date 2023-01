Fontana: da Ap (Alternativa popolare) sostegno importante a mia lista civica

Per il presidente di Alternativa Popolare, Paolo Alli, il sostegno della formazione centrista alla lista civica “Lombardia ideale, Fontana presidente” in vista delle regionali del 12 e 13 febbraio in Lombardia è stata “la scelta più naturale”. Il partito, ha aggiunto, è in una “fase di rilancio a livello nazionale, nell’alveo del centrodestra e del Ppe di cui facciano parte”. Non è stata invece presa in considerazione l’ipotesi di sostenere Letizia Moratti, candidata del terzo polo, anche perché “oggi votare Moratti significa votare Majorino” ha continuato. Nella scelta di appoggiare Fontana “ha contato anche la stima personale per Fontana che ha dimostrato equilibrio e competenza in una fase molto delicata, una sfida enorme”. Alli ha infine annunciato che domani a Roma verrà ufficializzato un sostegno analogo nelle regionali del Lazio a favore del candidato del centrodestra Francesco Rocca. “Credo che il sistema di Alternativa popolare sia un’ulteriore tessera all’interno del mosaico che stiamo costruendo. Soprattutto il significato politico e di valori che questo partito ci può portare e anche il richiamo al partito popolare europeo è qualcosa di assolutamente importante”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante una conferenza stampa organizzata da Alternativa Popolare per annunciare il sostegno della formazione centrista alla lista civica “Lombardia ideale, Fontana presidente”, alle regionali del 12 e 13 febbraio in Lombardia.

