Scritte BR su manifesti, Mazzali (FdI): arrivi chiara condanna da tutti

“Una certa parte di sinistra non ha dimenticato il passato violento, così ieri i manifesti elettorali della nostra collega Patrizia Baffi, a Codogno, sono stati imbrattati con la stella a cinque punte e la scritta Br. Siamo certi che questo non fermerà Patrizia, che continuerà il suo lavoro con la stessa forza e la stessa determinazione. Anzi, ne metterà ancora di più per non lasciare il suo territorio in mano a questi vigliacchi. Ci sono ancora persone, evidentemente, che rimpiangono la violenza dei gruppi di estrema sinistra e quello che fecero negli Anni di piombo. Purtroppo ci siamo abituati, basti vedere i messaggi di odio che riceve ogni giorno la nostra leader Giorgia Meloni. Questi comportamenti vanno sradicati e mi auguro che oggi tutto il mondo delle istituzioni lombarde, indipendentemente dal partito di appartenenza, lanci un messaggio chiaro contro gli atti violenti”. Lo dichiara il capogruppo Barbara Mazzali, a nome del Gruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.

