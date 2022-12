Palazzo Reale, mostra celebra 150 anni fondazione Corpo Alpini

In occasione del 150esimo anniversario di costituzione del Corpo degli Alpini, dal 10 al 18 dicembre nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale, sarà allestita una tensostruttura che ospiterà la mostra storica dedicata agli Alpini. L’inaugurazione è prevista domani, sabato 10 dicembre, alle ore 17.

Un viaggio nella storia delle ‘Penne nere’, promossa da Comune di Milano, Esercito e Associazione Nazionale Alpini in collaborazione con Palazzo Reale, e progettata dallo Studio490 di Trento che ha curato anche l’allestimento del Museo degli Alpini nel capoluogo trentino. Visitatrici e visitatori potranno immergersi in un percorso che dal 1872 conduce a oggi, attraverso la storia militare del Corpo e dell’Associazione Nazionale Alpini, arricchita dall’esposizione di preziose immagini, uniformi storiche e video in proiezione continua. Il Corpo degli Alpini nasce a Napoli il 15 ottobre 1872, con lo scopo di difendere i confini montani del Nord Italia e rappresenta il più antico corpo di fanteria da montagna attivo nel mondo. L’Associazione Nazionale Alpini è stata fondata a Milano subito dopo la Prima guerra mondiale, nel 1919, e con i suoi 103 anni di storia mantiene alti i valori di solidarietà e impegno verso la società che caratterizzano l’appartenenza al Corpo. L’ingresso alla mostra è libero e senza prenotazione tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 19.30, il giovedì fino alle 22.30.

