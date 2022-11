Maroni: l’encomio degli avversari per la sua integrità e lealtà

E’ morto Roberto Maroni, l’ex presidente della Regione ed ex ministro, era malato da tempo. “Questa notte alle 4.00 il nostro caro Bobo ci ha lasciati. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto ‘bene’. Eri così Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre e amico”: si legge in un post che è stato pubblicato sui canali social dell’ex governatore.

“Con la morte di Roberto Maroni la Lombardia perde una persona seria e perbene. È stato per tanti di noi un avversario politico tenace e sempre leale”. Così sui social Pierfrancesco Majorino, europarlamentare Pd e candidato del centrosinistra alla presidenza della Lombardia.

“Da sindaco e in parlamento ho conosciuto Roberto Maroni e pur nelle differenze politiche ne ho apprezzato la volontà di collaborazione e il tratto personale. Le mie condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”. Così l’ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, ricorda Roberto Maroni.

“Apprendiamo con grande dispiacere la notizia della scomparsa di Roberto Maroni, ex Ministro ed ex Presidente di Regione Lombarda. A nome di tutte le democratiche e tutti i democratici lombardi esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e alla comunità politica della Lega”: così in una nota il segretario del PD Lombardia, Vinicio Peluffo.

“Di Roberto Maroni si potrebbero dire tante cose. Protagonista di una lunga stagione politica, per me è stato soprattutto un amico. Ci siamo consultati, confidati, a volte sfidati. Con la fiducia e il rispetto che devono esserci quando si crede nell’amicizia. Mancherai a me e a tanti”. Così il sindaco Giuseppe Sala ricorda Roberto Maroni.

“Scompare un protagonista della politica italiana e lombarda, un interprete coraggioso delle ragioni del nord del Paese. Per noi, il gruppo regionale del PD, scompare un avversario di valore, non certo un nemico, un uomo che amava la vita e la politica e ha sempre portato avanti le sue idee senza mai sottrarsi al confronto politico con chi non la pensava allo stesso modo. Per chi ama la politica e la Lombardia oggi è un giorno triste. Alla sua famiglia e a tutti i consiglieri e i militanti della Lega la vicinanza dei consiglieri del Partito Democratico in Regione Lombardia.” Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul alla scomparsa dell’ex presidente Roberto Maroni.