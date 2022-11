17 novembre Atir al Teatro Oscar con GRATE – Biondillo/Frongia/Stoppa

Da giovedì 17 a sabato 19 novembre, ore 20.30 Domenica 20 novembre, ore 16.00 TEATRO OSCAR – Via Lattanzio 58/a

GRATE di Gianni Biondillo con Chiara Stoppa e con la partecipazione di Roberta Faiolo regia di Francesco Frongia con il sostegno di NEXT ed. 2020 – Progetto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo

Come si può raccontare una metropoli che ha fatto del dinamismo una cifra, una missione, dopo che le nostre città si sono svuotate per una pandemia che ci ha obbligati a rimanere chiusi in casa, come fossimo tutti in clausura? Come si può raccontare il vincolo, il limite, il silenzio, il raccoglimento, se non facendoci aiutare da chi lo ha scelto per tutta la vita? Maria Chiara è una suora di clausura del convento delle clarisse di Milano. Ad un certo punto del suo percorso esistenziale ha compreso quale fosse la sua vocazione: isolarsi dal mondo per stargli più vicino. Decide così di raccontarcelo, anche per smontare i pregiudizi che abbiamo tutti nei confronti di chi ha fatto una scelta così radicale. Ma raccontare la sua vocazione significa anche scoprire le vite e le storie emblematiche di altre due sorelle che in momenti ed epoche diverse hanno fatto la stessa scelta: Chiara Daniela, che arrivò a Milano in piena Seconda guerra mondiale per fondare il monastero e Maria Ida, figlia di operai socialisti che fu adolescente durante gli “anni di piombo”. Racconti che sommati l’uno all’altro ripercorrono la Storia di una città e di un Paese. Perché scegliere la clausura non significa dare le spalle alla città che ti accoglie, ma vederla e comprenderla in modo differente. E se Milano è una città abitata da un popolo in continuo movimento, dove storie antiche e moderne collidono e s’infrangono in un turbine infinito, forse proprio da questo centro immobile la si può osservare in modo davvero nuovo. Fuori da ogni luogo comune, pieni di compassione e speranze.

deSidera Teatro Oscar

Via Lattanzio 58/A

info@oscar-desidera.it – 334 8541004

biglietteria@oscar-desidera.it

www.vivaticket.it

apre da 1 ora prima l'inizio dello spettacolo e ogni giovedì dalle 17.00 alle 19.00