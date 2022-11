Il peso delle emissioni di CO2 nel mondo

Una bella sintesi di quanto pesino nel mondo le emissioni di CO2, e del target di questa stupida Europa per abbatterle entro il 2050.

Non è un target solo europeo? Certo, sulla carta è condiviso, ma in concreto i soli a fare politiche di cambiamento delle fonti energetiche sono gli europei.

Ringrazio Luigi Desiderato che mi ha trasmesso questa immagine, di fonte Banca Mondiale.

E’ di tutta evidenza come i sacrifici europei siano irrilevanti su scala planetaria, quindi inutili. Senza dimenticare che l’obiettivo è quello malsano di ridurre le emissioni di un gas che è VITALE, ESSENZIALE PER LA VITA SUL PIANETA, senza il quale avremmo l’estinzione del mondo vegetale e quindi animale, noi compresi, e che NON induce alcun effetto serra in atmosfera, cosa dimostrabile SCIENTIFICAMENTE, non ricorrendo ad alcun modello matematico sviluppato per dare veste scientifica ad una mera ipotesi, fondata solo su correlazioni che hanno una diversa causa.

Intendiamoci, il riscaldamento atmosferico è un fatto reale, in atto da decenni, ma prodotto, forse, dalla enorme quantità di energia, cioè di CALORE, che utilizziamo sul pianeta, e che riscalda direttamente TUTTI i gas atmosferici, di cui la CO2 è una componente irrisoria.

E la sola credibile correlazione è l’aumento di popolazione planetaria, triplicata in pochi decenni, ed il conseguente aumento di energia consumata, cioè di calore introdotto in atmosfera, quale che ne sia la fonte, anche rinnovabile.

Per quanto tempo dovremo tollerare tutto questo senza denunciare ai massimi livelli la FALSITA’ di questo teorema, ritornando ad una visione più realistica e allora si, ecologica, dei nostri comportamenti sul pianeta?

Franco Puglia