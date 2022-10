CS – Photofestival 2022: FONDAZIONE 3M – ETS presente con “UMANAMENTE POSSIBILE” (Milano, 4-16 ottobre)

Durante la 17esima edizione della rassegna milanese di fotografia d’autore, Fondazione 3M – ETS espone una collettiva che raccoglie le foto di più di 15 autori, che indagano il valore dei rapporti interpersonali e gli stili di vita che li determinano. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 16 ottobre presso Casa Museo Boschi Di Stefano a Milano

E’ partita ieri, martedì 4 ottobre, “Umanamente possibile”, la seconda mostra con la quale Fondazione 3M – ETS prende parte al Milano Photofestival 2022, la celebre rassegna annuale di fotografia d’autore, che invita a riflettere sull’importanza dell’obiettivo fotografico per osservare il mondo, e noi stessi, con occhi diversi. L’esposizione raccoglie le foto di più di 15 autori, con l’intento di indagare il valore dei rapporti interpersonali e gli stili di vita che li determinano.

L’inaugurazione della mostra fotografica “Umanamente possibile” si è tenuta ieri martedì 4 ottobre alla Casa Museo Boschi Di Stefano a Milano, che ospiterà la mostra fino al 16 ottobre, dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 17.30. La collettiva, curata dal critico della fotografia Roberto Mutti, si unisce ad altre due esposizioni che Fondazione 3M – ETS ha presentato all’interno del festival fotografico milanese, “Diventeranno Famosi” e “L’America per noi”.“

Umanamente possibile” si pone come obiettivo la riscoperta dei legami umani che hanno e danno valore. Negli scatti è rappresentata una visione del mondo in cui libera comunicazione, inclusione, condivisione di diversità, necessità del confronto e la cura di sé stessi e degli altri non si riducono a semplici parole, ma sono atteggiamenti concreti e reali che consentono a chiunque di essere il protagonista dei cambiamenti della contemporaneità. Gli scatti affrontano questi temi in una dimensione che indaga il simbolico, presta attenzione ai particolari, gioca sul metaforico e allude, più che affermare.

La mostra è frutto della sinergia di più artisti, che hanno creato un percorso visivo capace di aprire prospettive inaspettate e, pur immortalando soggetti diversi, riescono a garantire un senso di armonia. Tra gli autori degli scatti risultano: Tatiana Mazzola, Annalaura Catellan, Stefania Mazzara, Laila Pozzo, Federico Patrocinio, Elio Luxardo, Costantine Manos, Ferruccio Leiss, Graziano Perotti, Lucrezia Roda, Silvia Amodio, Stefania Ricci, Anna Maria Tulli, Desirée Sacchiero, Marco Moggio, Anna Laviosa, Raoul Iacometti, Giuliana Traverso e Luca De Bono.Le opere esposte appartengono all’archivio di Fondazione 3M – ETS, istituzione culturale permanente di ricerca e formazione e proprietaria di uno storico archivio fotografico di 110 mila immagini, che si arricchisce costantemente e celebra quest’anno il suo 20° anniversario. La Fondazione 3M ha recentemente acquisito la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore) attribuita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a quegli enti costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che hanno dimostrato di avere le caratteristiche per essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

FONDAZIONE 3M – ETS

Un’istituzione culturale permanente, snodo di divulgazione e formazione dove scienza e ricerca, arte e cultura, discipline economiche e sociali, vengono approfondite, tutelate, promosse e valorizzate, nella consapevolezza dei valori d’impresa e della cultura dell’innovazione. Fondazione 3M – ETS è proprietaria di un archivio fotografico che si caratterizza per un patrimonio di 110 mila immagini (lastre, cartoline fotografiche, negativi, stampe vintage e riproduzioni), provenienti dalla storica azienda fotografica italiana Ferrania (acquisita negli anni ’60 da 3M) e da una serie di donazioni e di acquisizioni avvenute nel tempo e recenti. L’archivio fotografico è stato costituito sistematizzando il ricco patrimonio iconografico raccolto grazie ad un innovativo approccio alla comunicazione istituzionale, alla divulgazione tecnica e tecnologica, nel corso delle vicende aziendali di Ferrania prima e di 3M Italia poi. Fondazione 3M – ETS fa parte di: Rete Fotografia, SOS Archivi, Federculture e Woman&Tech. La Fondazione a settembre 2022 ha ottenuto la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore) dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

